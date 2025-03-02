Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине

Украинский защитник английского «Плимута» Максим Таловеров рассказал, как украинские футболисты помогают своей стране во время войны:

«Я знаю, что Андрей Шевченко и Александр Зинченко организовали благотворительный матч Game4Ukraine на «Стэмфорд Бридж». Я знаю, что Михаил Мудрик много помогает, но вы не найдете этого в газетах. Я не знаю ни одного игрока, который бы не хотел помочь. Каждый делает все возможное, чтобы помочь.

Конечно, каждый день тяжелый, и иногда ты пытаешься найти несколько вещей, которые заставят тебя немного улыбнуться. Было бы легко быть серьезным и все время думать о войне, но тогда можно уничтожить себя морально. Надеюсь, она закончится как можно скорее и мы победим. Закончится так, как мы хотим. Будем надеяться».

Ранее Максим Таловеров рассказал об обещании, которое ему дал Вирджил ван Дейк.