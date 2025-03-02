Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Англия
02 марта 2025, 11:13 | Обновлено 02 марта 2025, 11:17
948
0

Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине

Защитник «Плимута» высказался о поддержке украинских футболистов

02 марта 2025, 11:13 | Обновлено 02 марта 2025, 11:17
948
0
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский защитник английского «Плимута» Максим Таловеров рассказал, как украинские футболисты помогают своей стране во время войны:

«Я знаю, что Андрей Шевченко и Александр Зинченко организовали благотворительный матч Game4Ukraine на «Стэмфорд Бридж». Я знаю, что Михаил Мудрик много помогает, но вы не найдете этого в газетах. Я не знаю ни одного игрока, который бы не хотел помочь. Каждый делает все возможное, чтобы помочь.

Конечно, каждый день тяжелый, и иногда ты пытаешься найти несколько вещей, которые заставят тебя немного улыбнуться. Было бы легко быть серьезным и все время думать о войне, но тогда можно уничтожить себя морально. Надеюсь, она закончится как можно скорее и мы победим. Закончится так, как мы хотим. Будем надеяться».

Ранее Максим Таловеров рассказал об обещании, которое ему дал Вирджил ван Дейк.

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Максим Таловеров Плимут Челси Михаил Мудрик Андрей Шевченко Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Чемпионшип российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: The Guardian
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