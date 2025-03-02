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Чемпионат Италии
Милан
02.03.2025 21:45 - : -
Лацио
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Италия
02 марта 2025, 05:34 | Обновлено 02 марта 2025, 05:35
78
0

Милан – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 2 марта в 21:45 по Киеву

02 марта 2025, 05:34 | Обновлено 02 марта 2025, 05:35
78
0
Милан – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

2 марта на «Сан-Сиро» пройдет матч 27-го тура Серии А, в котором «Милан» встретится с «Лацио». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда вышла на высокий уровень при Пиоли - тот даже завоевал с ней скудетто. И это не было разовым всплеском, и даже в прошлом сезоне было уверенно взято второе место в Серии А. Но к тому моменту было уже объявлено, что со Стефано расстаются. Вот только сменивший его Паулу Фонсека начал допускать осечки с первых же поединков. В итоге экс-наставника Шахтера уволили под Новый Год.

Сержиу Консейсау начинал здорово: обыграв Ювентус с Интером, он взял Суперкубок. Но за следующий месяц он успел вылететь из Лиги чемпионов, проиграв Фейеноорду. Да, в кубке получилось пройти уже в полуфинал, выбив Рому. Но в Серии А тоже не все получалось. Дошло до того, что последним, далеко не топовым, соперникам, и Торино, и Болонье, проиграли с одинаковым счетом 1:2.

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Лацио

Клуб при Сарри стал вице-чемпионом Италии в 2023-м году. Но потом начались проблемы, и Маурицио после такого успеха не проработал и до конца сезона. Уже без него с трудом выбрались хотя бы на 7-е место в итоговой таблице. Так что Марко Барони, новый наставник, получил возможность играть с новыми подопечными в Лиге Европы. Для итальянцев она не была приоритетом, но все равно получилось там выйти напрямую в 1/8 финала. Да и там не самый сложный оппонент - Виктория Пльзень.

На внутренней арене римский клуб тоже неплох. В кубке он выбил Наполи. А на этой неделе с Интером все закончилось, причем без вариантов, 0:2. В Серии А идет упорная борьба, прежде всего с Ювентусом, за четвертое, лигочемпионовское место. Но и там в последних турах были только ничьи не только с Наполи, но и с Венецией.

Статистика личных встреч

В конце лета в Риме была ничья. До этого трижды кряду выигрывал Милан.

Прогноз

Букмекерские конторы все же считают довольно явным фаворитом дома Милан. Но обе команды на спаде, так что ограничимся предложением в виде обе забьют (коэффициент - 1,66).

Прогноз Sport.ua
Милан
2 марта 2025 -
21:45
Лацио
Обе забьют 1.66 Сделать ставку
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Милан Лацио Милан - Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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