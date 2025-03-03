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Милан
02.03.2025 21:45 – FT 1 : 2
Лацио
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Италия
03 марта 2025, 00:23 | Обновлено 03 марта 2025, 00:32
187
0

Милан – Лацио – 1:2. Спорный пенальти на 90+8 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор центрального матча 27-го тура Серии А

03 марта 2025, 00:23 | Обновлено 03 марта 2025, 00:32
187
0
Милан – Лацио – 1:2. Спорный пенальти на 90+8 мин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 марта в Милане состоялся топ-матч 27-го тура Серии А.

«Милан» принимал «Лацио» на домашнем стадионе «Сан-Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет в матче для гостей открыл на 28-й минуте Маттиа Дзакканьи. Во втором тайме у россонери был удален Страхиня Павлович.

Играя в меньшинстве, хозяева поля сравняли счет – на 85-й минуте забил Самуэль Чуквуезе.

Однако опытный форвард Педро с пенальти на 90+8 минуте принес победу Лацио (2:1).

Серия A. 27-й тур, 2 марта

Милан – Лацио – 1:2

Гол: Самуэль Чуквуезе, 85 – Маттиа Дзакканьи, 28, Педро, 90+8

Удаление: Страхиня Павлович, 67 (Милан)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Маттиа Дзакканьи, 28 мин

ГОЛ! 1:1. Самуэль Чуквуезе, 85 мин

ГОЛ! 1:2. Педро, 90+8 мин (пен)

События матча

90’ +8
ГОЛ ! С пенальти забил Педро Родригес (Лацио).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Милан).
67’
Страхиня Павлович (Милан) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
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Милан Серия A чемпионат Италии по футболу удаление (красная карточка) Педро Родригес видео голов и обзор Лацио Милан - Лацио Страхиня Павлович Самуэль Чуквуезе Маттиа Дзакканьи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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