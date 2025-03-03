Милан – Лацио – 1:2. Спорный пенальти на 90+8 мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор центрального матча 27-го тура Серии А
Вечером 2 марта в Милане состоялся топ-матч 27-го тура Серии А.
«Милан» принимал «Лацио» на домашнем стадионе «Сан-Сиро».
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Счет в матче для гостей открыл на 28-й минуте Маттиа Дзакканьи. Во втором тайме у россонери был удален Страхиня Павлович.
Играя в меньшинстве, хозяева поля сравняли счет – на 85-й минуте забил Самуэль Чуквуезе.
Однако опытный форвард Педро с пенальти на 90+8 минуте принес победу Лацио (2:1).
Серия A. 27-й тур, 2 марта
Милан – Лацио – 1:2
Гол: Самуэль Чуквуезе, 85 – Маттиа Дзакканьи, 28, Педро, 90+8
Удаление: Страхиня Павлович, 67 (Милан)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Маттиа Дзакканьи, 28 мин
ГОЛ! 1:1. Самуэль Чуквуезе, 85 мин
ГОЛ! 1:2. Педро, 90+8 мин (пен)
События матча
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