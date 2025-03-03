Вечером 2 марта в Милане состоялся топ-матч 27-го тура Серии А.

«Милан» принимал «Лацио» на домашнем стадионе «Сан-Сиро».

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Счет в матче для гостей открыл на 28-й минуте Маттиа Дзакканьи. Во втором тайме у россонери был удален Страхиня Павлович.

Играя в меньшинстве, хозяева поля сравняли счет – на 85-й минуте забил Самуэль Чуквуезе.

Однако опытный форвард Педро с пенальти на 90+8 минуте принес победу Лацио (2:1).

Серия A. 27-й тур, 2 марта

Милан – Лацио – 1:2

Гол: Самуэль Чуквуезе, 85 – Маттиа Дзакканьи, 28, Педро, 90+8

Удаление: Страхиня Павлович, 67 (Милан)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Маттиа Дзакканьи, 28 мин

ГОЛ! 1:1. Самуэль Чуквуезе, 85 мин

ГОЛ! 1:2. Педро, 90+8 мин (пен)