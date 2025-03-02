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Чемпионат Италии
Милан
02.03.2025 21:45 – FT 1 : 2
Лацио
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Италия
02 марта 2025, 23:59 | Обновлено 03 марта 2025, 00:36
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0

Милан уступил в меньшинстве Лацио, пропустив с пенальти на 90+8 мин

Вечером 2 марта в Милане состоялся топ-матч 27-го тура Серии А

02 марта 2025, 23:59 | Обновлено 03 марта 2025, 00:36
201
0
Милан уступил в меньшинстве Лацио, пропустив с пенальти на 90+8 мин
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 марта в Милане состоялся топ-матч 27-го тура Серии А.

«Милан» принимал «Лацио» на домашнем стадионе «Сан-Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет в матче для гостей открыл на 28-й минуте Маттиа Дзакканьи. Во втором тайме у россонери был удален Страхиня Павлович.

Играя в меньшинстве, хозяева поля сравняли счет – на 85-й минуте забил Самуэль Чуквуезе.

Однако опытный форвард Педро с пенальти на 90+8 минуте принес победу Лацио (2:1).

Лацио набрал 50 очков и вошел в топ-4 Серии A, зону попадания в Лигу чемпионов.

Лидеры Серии A: Интер (58 очков), Наполи (57), Аталанта (55), Лацио (50), Ювентус (49), Болонья (47), Фиорентина (45), Рома (43), Милан (41), Удинезе (39).

Серия A. 27-й тур, 2 марта

Милан – Лацио – 1:2

Гол: Самуэль Чуквуезе, 85 – Маттиа Дзакканьи, 28, Педро, 90+8

Удаление: Страхиня Павлович, 67 (Милан)

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

90’ +8
ГОЛ ! С пенальти забил Педро Родригес (Лацио).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Милан).
67’
Страхиня Павлович (Милан) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
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Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Лацио Милан - Лацио Маттиа Дзакканьи Самуэль Чуквуезе видео голов и обзор Страхиня Павлович удаление (красная карточка) Педро Родригес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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