Милан уступил в меньшинстве Лацио, пропустив с пенальти на 90+8 мин
Вечером 2 марта в Милане состоялся топ-матч 27-го тура Серии А
Вечером 2 марта в Милане состоялся топ-матч 27-го тура Серии А.
«Милан» принимал «Лацио» на домашнем стадионе «Сан-Сиро».
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Счет в матче для гостей открыл на 28-й минуте Маттиа Дзакканьи. Во втором тайме у россонери был удален Страхиня Павлович.
Играя в меньшинстве, хозяева поля сравняли счет – на 85-й минуте забил Самуэль Чуквуезе.
Однако опытный форвард Педро с пенальти на 90+8 минуте принес победу Лацио (2:1).
Лацио набрал 50 очков и вошел в топ-4 Серии A, зону попадания в Лигу чемпионов.
Лидеры Серии A: Интер (58 очков), Наполи (57), Аталанта (55), Лацио (50), Ювентус (49), Болонья (47), Фиорентина (45), Рома (43), Милан (41), Удинезе (39).
Серия A. 27-й тур, 2 марта
Милан – Лацио – 1:2
Гол: Самуэль Чуквуезе, 85 – Маттиа Дзакканьи, 28, Педро, 90+8
Удаление: Страхиня Павлович, 67 (Милан)
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