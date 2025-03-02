VAR помог. Верес на последней минуте вырвал победу в игре против Колоса

Программу 19 тура вечером в воскресенье завершал матч «Вереса» и «Колоса», которые в Ровно выясняли, кто будет после окончания игры иметь лучшее настроение. Или обе команды могли набрать очки, поскольку «Колос» половину своих предыдущих матчей заканчивал с ничейным результатом.

Игра началась с быстрых атак ровенской команды, сделавшей ставку на быстрые фланговые атаки. Гайдучик неплохо цеплялся на забросы с обеих сторон футбольного поля, но забил не он и никто из игроков «Вереса». Шарай рвался вперед после заброса, отдавал налево в центр, но передачу прервал Демченко, правда, так неудачно, что попал в колено партнеру, сделав Красничи без всякой вины автором автогола.

Далее не «Колос» пробовал сравнять, а «Верес» пробовал развить успех при поддержке собственных болельщиков, но без успеха. Ставка же «Колоса» на забросы в штрафную «Вереса» не работала, Ковталюк за всю игру не запомнился ничем. Периодически Гагнидзе пробовал бить издалека, получалось или неточно, или в руки вратарю. И именно грузин сумел сравнять счет поближе к завершению первой половины. После диагонали Красничи направо Третьяков прострелил в центр штрафной, Вовченко не сумел вынести, опорная зона проспала и Гагнидзе в касание пробил в правую девятку, забив свой первый гол за ковалевцев.

Если в первой половине еще были заметны какие-то события на поле, то во втором тайме запомнилась только концовка. А до того на поле была борьба, борьба и еще раз борьба. И еще о борьбе не следует забывать. Короче говоря, типичная УПЛ, если кто забыл за зиму, как выглядит родное первенство, то имел прекрасную возможность вспомнить.

За второй тайм арбитр матча Анастасия Романюк периодически слушала видеосистента относительно эпизодов, которые могли бы быть спорными, но постоянно Михаил Райда, который ей помогал у «телевизора», принимал решение сам. За исключением эпизода на 90+4 минуте, когда Шевченко упал в штрафной ковалевцев, столкнувшись с соперником. После просмотра повтора видеоассистентом пошла смотреть повтор и Романюк, после чего указала на одиннадцатиметровую отметку.

Пенальти очень хотел исполнить Игорь Харатин, который в первом круге выступал за «Колос». Исполнение получилось идеальным, а полузащитник не сдерживал эмоций. Очевидно, слухи о нефутбольных моментах в раздевалке ковалевцев, в которых участвовал Харатин, возникли не на пустом месте.

Как бы то ни было, этот гол принес ровенской команде победу со счетом 2:1. На следующей неделе подопечные Шандрука поедут в Киев к «Левому берегу», а «Колос» будет принимать «Александрию».

Фото УПЛ

Украинская Премьер-лига. 19 тур

«Верес» – «Колос» – 2:1

Гол: Красничи, 6, аг, Харатин, 90+8, пен – Гагнидзе, 31

Предупреждение: Демченко, 45+1

«Верес»: Кожухар – Куция, Вовченко, Гончаренко, Шевченко – Шарай (Смиян, 83), Харатин, Кучеров, Дахновский (Протасевич, 90+1) – Гайдучик (Степанюк, 83), Годя (Клец, 77)

«Колос»: Пахолюк – Владою, Бондаренко, Красничи, Козик – Демченко, Гагнидзе – Третьяков, Ррапай, Алефиренко (Кузык, 90+4) – Ковталюк (Боливар, 62)

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Стадион: «Авангард» (Ровно)

ВЕРЕС - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА