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Премьер-лига
Верес
02.03.2025 18:00 – FT 2 : 1
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 20:02 | Обновлено 02 марта 2025, 20:52
1622
10

VAR помог. Верес на последней минуте вырвал победу в игре против Колоса

Игорь Харатин забил бывшей команде, принеся победу нынешней

02 марта 2025, 20:02 | Обновлено 02 марта 2025, 20:52
1622
10
VAR помог. Верес на последней минуте вырвал победу в игре против Колоса
УПЛ

Программу 19 тура вечером в воскресенье завершал матч «Вереса» и «Колоса», которые в Ровно выясняли, кто будет после окончания игры иметь лучшее настроение. Или обе команды могли набрать очки, поскольку «Колос» половину своих предыдущих матчей заканчивал с ничейным результатом.

Игра началась с быстрых атак ровенской команды, сделавшей ставку на быстрые фланговые атаки. Гайдучик неплохо цеплялся на забросы с обеих сторон футбольного поля, но забил не он и никто из игроков «Вереса». Шарай рвался вперед после заброса, отдавал налево в центр, но передачу прервал Демченко, правда, так неудачно, что попал в колено партнеру, сделав Красничи без всякой вины автором автогола.

Далее не «Колос» пробовал сравнять, а «Верес» пробовал развить успех при поддержке собственных болельщиков, но без успеха. Ставка же «Колоса» на забросы в штрафную «Вереса» не работала, Ковталюк за всю игру не запомнился ничем. Периодически Гагнидзе пробовал бить издалека, получалось или неточно, или в руки вратарю. И именно грузин сумел сравнять счет поближе к завершению первой половины. После диагонали Красничи направо Третьяков прострелил в центр штрафной, Вовченко не сумел вынести, опорная зона проспала и Гагнидзе в касание пробил в правую девятку, забив свой первый гол за ковалевцев.

Если в первой половине еще были заметны какие-то события на поле, то во втором тайме запомнилась только концовка. А до того на поле была борьба, борьба и еще раз борьба. И еще о борьбе не следует забывать. Короче говоря, типичная УПЛ, если кто забыл за зиму, как выглядит родное первенство, то имел прекрасную возможность вспомнить.

За второй тайм арбитр матча Анастасия Романюк периодически слушала видеосистента относительно эпизодов, которые могли бы быть спорными, но постоянно Михаил Райда, который ей помогал у «телевизора», принимал решение сам. За исключением эпизода на 90+4 минуте, когда Шевченко упал в штрафной ковалевцев, столкнувшись с соперником. После просмотра повтора видеоассистентом пошла смотреть повтор и Романюк, после чего указала на одиннадцатиметровую отметку.

Пенальти очень хотел исполнить Игорь Харатин, который в первом круге выступал за «Колос». Исполнение получилось идеальным, а полузащитник не сдерживал эмоций. Очевидно, слухи о нефутбольных моментах в раздевалке ковалевцев, в которых участвовал Харатин, возникли не на пустом месте.

Как бы то ни было, этот гол принес ровенской команде победу со счетом 2:1. На следующей неделе подопечные Шандрука поедут в Киев к «Левому берегу», а «Колос» будет принимать «Александрию».

Фото УПЛ

Украинская Премьер-лига. 19 тур

«Верес» – «Колос» – 2:1

Гол: Красничи, 6, аг, Харатин, 90+8, пен – Гагнидзе, 31

Предупреждение: Демченко, 45+1

«Верес»: Кожухар – Куция, Вовченко, Гончаренко, Шевченко – Шарай (Смиян, 83), Харатин, Кучеров, Дахновский (Протасевич, 90+1) – Гайдучик (Степанюк, 83), Годя (Клец, 77)

«Колос»: Пахолюк – Владою, Бондаренко, Красничи, Козик – Демченко, Гагнидзе – Третьяков, Ррапай, Алефиренко (Кузык, 90+4) – Ковталюк (Боливар, 62)

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Стадион: «Авангард» (Ровно)

ВЕРЕС - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Верес - Колос отчеты Игорь Харатин
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 10
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C.Пеклов
Матч рівний, але пенальті не незаперечний,Вересу повезло,тому що перед цим було ще 2 моменти,коли можна було ставити пенальті в ворота Колосу.
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+2
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Gargantua81
пенальти глупый но законный.
что 94 минута это не имеет никакого значения 
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+1
avk2307
Начало статьи как раз про факт. Первое предложение. VAR Допоміг
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+1
apepa
Не выдержала Романюк напряженное давление в этом матче. Сдала. Подкачала. Баба кули. Хотел поставить ей 5+ за судейство и пригласить в ресторан на ужин. Но назначенный ею левый пенальти перечеркнул мои намерения. Ставлю ей жирную двойку. И пусть давицца сосисками в раздевалке!
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-1
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FanRybki
Вітаємо Верес, набрали гарний хід, але і трохи шкода Колос. Вони для нас теж ГЕРОЇ, зробили свою справу в грудні, стримавши динамку.
В останньому турі аграріям🌾🌾🌾 також грати з ДК, і - хоча й віриться що кияни ще раніше повтрачають очки, але хто зна - може саме Колос допоможе Шахтарю в чемпіонстві
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-2
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Strontium
НаЫпали Колос...
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-3
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