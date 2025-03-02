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Премьер-лига
Верес
02.03.2025 18:00 - : -
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 06:43 | Обновлено 02 марта 2025, 06:44
13
0

Верес – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19 тура Украинской Премьер-лиги

02 марта 2025, 06:43 | Обновлено 02 марта 2025, 06:44
13
0
Верес – Колос. Текстовая трансляция матча
НК Верес

В воскресенье, 2 марта, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

В первом матче года «Верес» неожиданно победил «Кривбасс» 3:0, одержав первую победу над этим соперником с 1994 года. Голы забили Гайдучик, Харатин и Шарай. Следующая игра – против «Колоса», которого ровенчане еще ни разу не обыгрывали дома. Перед матчем «Верес» усилился Назаром Балабой, а капитан Руслан Степанюк вернулся к игре после болезни.

«Колос» же проиграл «Черноморцу» и опустился в турнирной таблице, но попытается улучшить ситуацию в матче против «Вереса». В общем «Колос» имеет преимущество в очных встречах, но в этой игре прогнозируется напряженная борьба, и вероятным результатом является ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Колос» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Верес
2 марта 2025 -
18:00
Колос Ковалевка
Ничья 3.05 Сделать ставку
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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