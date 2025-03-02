В воскресенье, 2 марта, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 18:00.

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В первом матче года «Верес» неожиданно победил «Кривбасс» 3:0, одержав первую победу над этим соперником с 1994 года. Голы забили Гайдучик, Харатин и Шарай. Следующая игра – против «Колоса», которого ровенчане еще ни разу не обыгрывали дома. Перед матчем «Верес» усилился Назаром Балабой, а капитан Руслан Степанюк вернулся к игре после болезни.

«Колос» же проиграл «Черноморцу» и опустился в турнирной таблице, но попытается улучшить ситуацию в матче против «Вереса». В общем «Колос» имеет преимущество в очных встречах, но в этой игре прогнозируется напряженная борьба, и вероятным результатом является ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Колос» в украинской версии сайта.