В девятнадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в воскресенье, 2 марта, в Ровно встретятся «Верес» и «Колос». Хозяева поля, в прошлом матче сенсационно разгромившие «Кривбасс», будут принимать «Колос», который также неожиданно проиграл на домашнем поле «Черноморцу».

Верес

В первом официальном поединке нового календарного года «Верес» на правах номинальных гостей (матч проходил в Ровно) неожиданно для всех победил с разгромным счетом (3:0) одного из лидеров УПЛ «Кривбасс». По ходу игры голы забивали Николай Гайдучик, Игорь Харатин, для которого этот забитый мяч стал первым в составе ровенчан, и Владислав Шарай, прервавший свою голевую засуху, длившуюся 6 месяцев. Интересен тот факт, что эта виктория стала первой для ровенского клуба над «Кривбассом» с 1994 года.

На пресс-конференции главный тренер «Вереса» отметил, что основную роль в той победе сыграли фактор домашнего поля и поддержка болельщиков.

Уже на этих выходных в гости к подопечным Олега Шандрука нанесет визит «Колос», с которым ровенчане знакомы еще со времен выступлений в Первой и Второй лигах. Примечательно, что «Вересу» еще ни разу не удавалось переиграть команду из Ковалевки в родных стенах. Может, на этот раз ровенскому клубу удастся снять это проклятие и одержать дома победу над «Колосом».

Перед самой игрой еще одним игроком «Вереса» стал центральный защитник Назар Балаба, выступавший за юношескую команду «Динамо», где был капитаном. Кроме этого, в общую группу после болезни вернулся капитан команды Руслан Степанюк.

Из 22 набранных очков 11 «Верес» добыл играя на правах хозяев (2 победы и 5 ничьих), поэтому в этой игре команда Шандрука попытается пополнить свою копилку зачетными баллами.

Колос

А вот команда Поздеева, наоборот, стартовала в весенней части сезона с поражения «Черноморцу», где решающий гол пропустила на последних минутах матча. Если еще перед началом официальных поединков в новом году «колоски» имели небольшой отрыв от зоны вылета, то это поражение, и к тому же более-менее положительные выступления конкурентов («Оболони», «Черноморца», «Ворсклы» и «Левого Берега»), опустили «Колос» на двенадцатую строчку, где ковалевцы опережают преследователей лишь по разнице забитых и пропущенных.

На очереди уже поединок в Ровно с местным «Вересом», который стремится наконец закрыть гештальт домашних побед над «колосками». Но и «Колосу» не менее важно будет победить, чтобы покинуть опасную зону.

Что касается усиления, то к «Колосу» присоединился бразильский форвард Элиас Теллес, до этого выступавший за словенское «Приморье».

Половину набранных очков (9 из 18) «Колос» одержал играя в гостях (2 победы и 3 ничьих). И уже в этом противостоянии подопечные Поздеева попытаются улучшить свои выступления на выезде и вернуться из Ровно со щитом.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 12 поединков. 9 матчей завершились победой «Колоса», 2 победы на счету «Вереса» и один раз между командами был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 20:8 в пользу «Колоса». В первом круге ровенчане одержали минимальную победу (1:0) благодаря голу Владислава Шарая.

Прогноз на противостояние

Обе команды объединяет то, что половину своих набранных баллов они добыли играя как на домашнем стадионе, так и в гостях. Однако для «Вереса» до сих пор остается болезненным и досадным 0 в графе домашних побед над «Колосом». Учитывая важность этой встречи и для Шандрука, и для Поздеева, и тот факт, что «Колос» до сих пор не проиграл «Вересу», будучи гостями, нашим прогнозом в этой встрече будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Кожухарь, Шевченко, Гончаренко, Вовченко, Куция, Шарай, Клец, Харатин, Луан, Степанюк, Годя

«Колос»: Пахолюк, Владою, Бондаренко, Красничи, Цуриков, Демченко, Ориховский, Ррапай, Велетень, Третьяков, Боливар