Верес – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги начался в 18:00 по киевскому времени
В воскресенье, 2 марта, проходит матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и «Колосом».
Встречу принимает стадион «Авангард» в Ровно.
Обслуживать матч будет Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.
Перед началом матча «Верес» с очками расположился на 9-м месте, а «Колос» с 18 баллами идет 12-м в чемпионате.
Украинская Премьер-лига. 19-й тур
Верес – Колос – 1:1 (обновляется)
Гол: Красничи, 6 (автогол) – Гагнидзе, 31
❗️Красничи забил в свои ворота, 6-я минута, 1:0
❗️Гагнидзе забил в ворота Вереса, 31-я минута, 1:1
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