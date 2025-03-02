Верес – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 2 марта, проходит матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и «Колосом».

Встречу принимает стадион «Авангард» в Ровно.

Обслуживать матч будет Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

Перед началом матча «Верес» с очками расположился на 9-м месте, а «Колос» с 18 баллами идет 12-м в чемпионате.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

Верес – Колос – 1:1 (обновляется)

Гол: Красничи, 6 (автогол) – Гагнидзе, 31

❗️Красничи забил в свои ворота, 6-я минута, 1:0

❗️Гагнидзе забил в ворота Вереса, 31-я минута, 1:1