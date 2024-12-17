«Хоть где-то позитив». Реакция болельщиков на допинг-скандал Мудрика

В ночь на 17 декабря появилась информация о том, что 23-летний вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик сдал позитивный допинг-тест.

В пробе «А» Михаила обнаружили запрещенное вещество. В ближайшие дни будет также вскрыта проба «B». Если повторная попытка также покажет положительный результат, то Мудрику может грозить до 4 лет дисквалификации.

Многие английские фаны футбола выражают поддержку Михаилу в этой не простой для него ситуации, или, как минимум, верят в то, что повторная попытка не окажется позитивной:

CfcMojojojo: «Невозможно! Мудрик такой трудолюбивый человек. Я не могу переварить эту новость»

Lungu Boiy: «Мудрик будет признан невиновным 😭🙏»

BeautyvoguWBlog: «Я в это не верю, потому что он отличный игрок 😞 будет больно, если это правда, но я надеюсь на лучшее 🙏 Дай Бог 🙏»

Sayuti: «… Я не уверен в этом источнике, я подожду Фабрицио Романо»

Nungua Burnaboy: «Я очень надеюсь, что его тест на пробу B окажется отрицательным, иначе это сильно повлияет на его карьеру».

А вот другие болельщики отнеслись к ситуации с чувством юмора. Мудрику выписали достаточно большое количество хейта:

Luke: «Он должен подать в суд на производителя вещества за ложную рекламу, поскольку никакие характеристики [его игры] не были улучшены.

Jeffrey Josephs: «Они просто пытаются скрыть тот факт, что трансфер Мудрика был американо-украинской операцией по отмыванию денег. Оба клуба, пытавшиеся его купить, принадлежали американцам».

Tboysquare: «Вещество даже не действует! Что с ним?»

Rosso: «£100 миллионов 🤣🤣🤣»

ReliableRodri: «Мудрик на самом деле может стать тем, кто наконец-то свергнет Бенджамина Менди с трона худшего приобретения в истории АПЛ».

А популярный Telegram-паблик Спортивний Оглядач «отшутился» так: «Хоть где-то позитивный результат».

Украинские фанаты в основном шутят про эту ситуацию:

Фоса: «Боюсь представить, что было бы без допинга»

Artur Fesovets: «Можна было бы провести аналогию с Погба, но тот хотя бы что-то достиг, и у него была пиковая форма»

Magistr: «Ордабасы Шымкент всегда примут Мишу в свои ряды»

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Олег Орестович: «Если посмотреть с другой стороны – то это гениально. Шахтер продает его за 100 миллионов, затем через сало передают ему допинг, он получает бан и через пару лет возвращается в родные болота свободным агентом. Absolute cinema»