В ночь на 17 декабря появилась информация о том, что 23-летний вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик сдал позитивный допинг-тест.

Пока что никакой реакции от футболиста не было. Правда, если не учитывать следующий факт – Михаил оперативно отключил комментарии в своем Instagram.

В пробе «А» Михаила обнаружили запрещенное вещество. В ближайшие дни будет также вскрыта проба «B». Если повторная попытка также покажет положительный результат, то Мудрику может грозить до 4 лет дисквалификации.

ФОТО. Мудрик отключил комментарии в своих социальных сетях