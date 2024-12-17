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  4. Мудрик отключил комментарии в своих социальных сетях
Англия
17 декабря 2024, 04:02 |
378
0

Мудрик отключил комментарии в своих социальных сетях

Михаил сдал позитивный допинг-тест, в ближайшее время будет официальная информация

17 декабря 2024, 04:02 |
378
0
Мудрик отключил комментарии в своих социальных сетях
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь на 17 декабря появилась информация о том, что 23-летний вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик сдал позитивный допинг-тест.

Пока что никакой реакции от футболиста не было. Правда, если не учитывать следующий факт – Михаил оперативно отключил комментарии в своем Instagram.

В пробе «А» Михаила обнаружили запрещенное вещество. В ближайшие дни будет также вскрыта проба «B». Если повторная попытка также покажет положительный результат, то Мудрику может грозить до 4 лет дисквалификации.

ФОТО. Мудрик отключил комментарии в своих социальных сетях

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси социальные сети
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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