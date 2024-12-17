Мудрик отключил комментарии в своих социальных сетях
Михаил сдал позитивный допинг-тест, в ближайшее время будет официальная информация
В ночь на 17 декабря появилась информация о том, что 23-летний вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик сдал позитивный допинг-тест.
Пока что никакой реакции от футболиста не было. Правда, если не учитывать следующий факт – Михаил оперативно отключил комментарии в своем Instagram.
В пробе «А» Михаила обнаружили запрещенное вещество. В ближайшие дни будет также вскрыта проба «B». Если повторная попытка также покажет положительный результат, то Мудрику может грозить до 4 лет дисквалификации.
ФОТО. Мудрик отключил комментарии в своих социальных сетях
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