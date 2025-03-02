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  4. «Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
Англия
02 марта 2025, 15:30 |
1955
4

«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика

Генеральный директор «Шахтера» не верит в вину Михаила

02 марта 2025, 15:30 |
1955
4
«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал допинговый скандал с участием вингера лондонского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.

«Мудрик – особенный! Да, сейчас у него – проблемы с допингом, и мы все стараемся ему помочь, потому что я знаю историю изнутри, и я знаю на 100 процентов, что он не употреблял допинг.

Для Мудрика употреблять какие-то запрещенные препараты – это нонсенс, потому что с его природными данными он уже имеет все, и главное –ы это скорость», – сказал Палкин в интервью The Athletic.

Ранее Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине.

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Сергей Палкин Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу сборная Украины по футболу допинг скандал
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Gargantua81
Суркис?
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+3
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saltim
Кто виноват? Скажи мне брат!
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+2
😸
Якщо не вживав, тоді через пряму кішку, чи його впіймали прив'язали і накололи
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0
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