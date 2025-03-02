«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал допинговый скандал с участием вингера лондонского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.

«Мудрик – особенный! Да, сейчас у него – проблемы с допингом, и мы все стараемся ему помочь, потому что я знаю историю изнутри, и я знаю на 100 процентов, что он не употреблял допинг.

Для Мудрика употреблять какие-то запрещенные препараты – это нонсенс, потому что с его природными данными он уже имеет все, и главное –ы это скорость», – сказал Палкин в интервью The Athletic.

Ранее Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине.