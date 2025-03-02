Во вторник, 4 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ – «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Филипс» в Эйндховене.

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ПСВ Эйндховен

В основном этапе Лиги чемпионов ПСВ занял 14 место. Команда набрала 14 очков (4 победы, 2 ничьи, 2 поражения). В 1/16 финала команда встречалась с «Ювентусом». ПСВ проиграл первый матч со счетом 1:2, но затем в домашнем поединке в дополнительное время выиграл 3:1 и прошел в следующую стадию турнира. В чемпионате Нидерландов ПСВ после победы над «Бредой» (3:2) трижды сыграл вничью, а в последнем туре проиграл «Гоу Эхед Иглс» (2:3). Отставание от «Аякса», который лидирует в турнирной таблице, выросло до восьми очков.

Арсенал

«Арсенал» в Лиге чемпионов набрал 19 очков (6 побед, 1 ничья и 1 поражение). Команда Микеля Артеты заняла третье место, опередив по разнице забитых и пропущенных мячей «Интер», но пропустив вперед «Барселону». У «Арсенала» большие кадровые проблемы в атаке из-за травм. В двух последних матчах АПЛ «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (0:1) и сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (0:0).

Личные встречи

В Лиге чемпионов сезона-2023/24 ПСВ и «Арсенал» играли в одной группе. В Лондоне «Арсенал» победил 4:1, а матч в Нидерландах закончился со счетом 1:1. Обе команды вышли в плей-офф, опередив «Ланс» и «Севилью».

ПСВ – «Арсенал»: ключевая статистика и тренды

В Лиге чемпионов ПСВ забивает в среднем по 2,1 гола за игру. Средняя результативность «Арсенала» составляет 2 гола за матч.

Возможные составы

ПСВ: Бенитес, Дест, Рамальо, Боскальи, ван Аанхолт, Сайбари, Верман, Тиль, Пепи, де Йонг, Бакайоко.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Кивиор, Зинченко, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Нелсон, Нкетиа, Троссар.

Прогноз

«Арсенал» не смог забить в двух матчах подряд. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,80.