Поворот на 180 градусов. Салах принял решение о будущем

У звездного вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха завершается контракт летом 2025 года. Долгое время ходили слухи об уходе нападающего.

Однако после месяцев переговоров Салах и «Ливерпуль» приблизились к продлению контракта, футболист больше не рассматривает вариант ухода. Уже вскоре Салах продолжит с «красными» контракт, о чем скоро будет объявлено официально.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. В этом сезоне Салах демонстрирует невероятную игру и пока является главным фаворитом на Золотой мяч 2025.