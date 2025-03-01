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01 марта 2025, 01:00 |
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Поворот на 180 градусов. Салах принял решение о будущем

«Ливерпуль» приблизился к продлению контракта со своим лидером

01 марта 2025, 01:00 |
430
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Поворот на 180 градусов. Салах принял решение о будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

У звездного вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха завершается контракт летом 2025 года. Долгое время ходили слухи об уходе нападающего.

Однако после месяцев переговоров Салах и «Ливерпуль» приблизились к продлению контракта, футболист больше не рассматривает вариант ухода. Уже вскоре Салах продолжит с «красными» контракт, о чем скоро будет объявлено официально.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. В этом сезоне Салах демонстрирует невероятную игру и пока является главным фаворитом на Золотой мяч 2025.

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Мохамед Салах Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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