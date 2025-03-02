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WTA
02 марта 2025, 15:46 |
37
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Дарья Снигур – Аои Ито. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда отбора к турниру WTA 1000 в Индиан-Уэллс

02 марта 2025, 15:46 |
37
0
Дарья Снигур – Аои Ито. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

2 марта украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 127) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Аои Ито (Япония, WTA 110). Поединок начнется 2-м запуском Stadium 7 после игры Вандевинкель – Нимайер. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в решающем раунде отбора сыграет либо против Анны Бондар, либо против Мэддисон Инглис.

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Дарья Снигур Аои Ито смотреть онлайн WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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