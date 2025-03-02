Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
«Ман Сити» главный фаворит на трансфер Андрея
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».
По информации испанских СМИ, главным фаворитом на подписание украинского голкипера летом будет «Манчестер Сити», ведь поклонником игры Андрея является лично Пеп Гвардиола. «Реал» уже определил сумму, за которую будет готов продать Лунина в «Манчестер Сити» – Флорентино Перес хочет 40 миллионов евро.
В этом сезоне Лунин провел 9 поединков, пропустил 11 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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