Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны

Легендарный бразильский форвард Роналдо назвал лучшего игрока за всю историю футбола. Бразилец выделил своего соотечественника Пеле – трехкратного чемпиона мира.

«Пеле, несомненно, номер один за всю историю футбола. Затем идут Месси и Марадона», – сказал Роналдо.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.