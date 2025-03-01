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01 марта 2025, 00:04 |
368
0

Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны

Легендарный бразилец выделил Пеле

01 марта 2025, 00:04 |
368
0
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Легендарный бразильский форвард Роналдо назвал лучшего игрока за всю историю футбола. Бразилец выделил своего соотечественника Пеле – трехкратного чемпиона мира.

«Пеле, несомненно, номер один за всю историю футбола. Затем идут Месси и Марадона», – сказал Роналдо.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Диего Марадона Лионель Месси Пеле Роналдо
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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