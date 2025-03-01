Другие новости01 марта 2025, 00:04 |
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Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Легендарный бразилец выделил Пеле
01 марта 2025, 00:04 |
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Легендарный бразильский форвард Роналдо назвал лучшего игрока за всю историю футбола. Бразилец выделил своего соотечественника Пеле – трехкратного чемпиона мира.
«Пеле, несомненно, номер один за всю историю футбола. Затем идут Месси и Марадона», – сказал Роналдо.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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