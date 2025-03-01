САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о разговоре с нынешним президентом рф владимиром путиным после матча отбора на Евро-2000.

«Ну, как общался… Тис ему руку, этому гаду, до сих пор отмыть не могу. Тогда он еще не был президентом России. Сказал: «Вот вы нас не пустили на чемпионат Европы…», но по-дружески, – сказал Сабо.

24 февраля 2022 года представители рф начали полномасштабную войну на территории Украины. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее Йожеф Сабо признался, как относится к бывшему капитану национальной сборной Анатолию Тимощуку.