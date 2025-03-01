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  4. САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 11:54 |
2886
0

САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»

Йожеф вспомнил встречу с президентом рф

01 марта 2025, 11:54 |
2886
0
САБО: «Жал руку этому гаду, и до сих пор отмыть не могу»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о разговоре с нынешним президентом рф владимиром путиным после матча отбора на Евро-2000.

«Ну, как общался… Тис ему руку, этому гаду, до сих пор отмыть не могу. Тогда он еще не был президентом России. Сказал: «Вот вы нас не пустили на чемпионат Европы…», но по-дружески, – сказал Сабо.

24 февраля 2022 года представители рф начали полномасштабную войну на территории Украины. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее Йожеф Сабо признался, как относится к бывшему капитану национальной сборной Анатолию Тимощуку.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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