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Англия
02 марта 2025, 18:35 |
866
1

В Первой лиге Англии игрока удалили на 13-й секунде матча

Джон Маркис получил самое быстрое удаление в истории профессионального футбола страны

02 марта 2025, 18:35 |
866
1
В Первой лиге Англии игрока удалили на 13-й секунде матча
shrewsburytown.com

1 марта в матче 34-го тура Первой лиги Англии встречались «Питерборо» и «Шрусбери».

Уже на 13-й секунде 32-летний форвард «Шрусбери» Джон Маркис получил от арбитра красную карточку, которая стала самой быстрой в истории профессионального английского футбола.

Джон Маркис в борьбе ударил соперника локтем. Главный арбитр матча не колебался и удалил игрока.

В итоге «Питерборо» одержал уверенную победу со счетом 3:1.

Первая лига Англии. 34-й тур

Питерборо – Шрусбери – 3:1

Голы: Эдун, 8, Мазерсилл, 35, Конн-Кларк, 90+9, - Беннинг, 14 (пенальти)

Удаления: Маркис, 1

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чемпионат Англии по футболу Питерборо Юнайтед Шрусбери Таун удаление (красная карточка)
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Mark4854590
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