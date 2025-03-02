В Первой лиге Англии игрока удалили на 13-й секунде матча

1 марта в матче 34-го тура Первой лиги Англии встречались «Питерборо» и «Шрусбери».

Уже на 13-й секунде 32-летний форвард «Шрусбери» Джон Маркис получил от арбитра красную карточку, которая стала самой быстрой в истории профессионального английского футбола.

Джон Маркис в борьбе ударил соперника локтем. Главный арбитр матча не колебался и удалил игрока.

В итоге «Питерборо» одержал уверенную победу со счетом 3:1.

Первая лига Англии. 34-й тур

Питерборо – Шрусбери – 3:1

Голы: Эдун, 8, Мазерсилл, 35, Конн-Кларк, 90+9, - Беннинг, 14 (пенальти)

Удаления: Маркис, 1