2 марта состоялся матч 19-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Колос.

Поединок прошел на стадионе Авангард в Ровно. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Решающий гол на 90+8-й минуте с пенальти забил Игорь Харатин. Харатин – экс-игрок коллектива из Ковалевки, с которым подписал контракт на старте этого сезона.

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Однако Харатин покинул Колос зимой и заключил соглашение с Вересом на 3 года. После забитого мяча в этом поединке Харатин бурно праздновал, показательно радовался возле трибун, болельщиков и скамейке запасных. Праздновать Игорь продолжил и после финального свистка.

Обычно футболисты не «отмечают» забитый мяч в ворота своей экс-команды. Поведение Харатина не понравилось наставнику Колоса Александру Поздееву. После завершения встречи Поздеев и несколько игроков Колос подошли к Игорю для выяснения отношений.

«И это твое уважение?», – заявил Поздеев.

В конфликт не переросло, а сам Харатин пожимая плечами в итоге отошел. Дело в том, что Игорь во время своего пребывания в Колосе был одним из игроков, который хотел отставки Поздеева и был за то, чтобы назначили нового главного тренера. Однако Поздеев сохранил свой пост, а Харатина перевел в Колос-2. Такое решение Поздеева поддержало и руководство Колоса.

Игорь отыграл пару месяцев за Колос-2, после чего, как отмечалось выше, ушел из команды из Ковалевки и присоединился к Вересу.

ВИДЕО. Это твое уважение? Поздеев наехал на Харатина, который огорчил Колос