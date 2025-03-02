ВИДЕО. Это твое уважение? Поздеев наехал на Харатина, который огорчил Колос
2 марта Верес вырвал победу над командой из Ковалевки, Игорь забил пенальти на 90+8-й
2 марта состоялся матч 19-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Колос.
Поединок прошел на стадионе Авангард в Ровно. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Решающий гол на 90+8-й минуте с пенальти забил Игорь Харатин. Харатин – экс-игрок коллектива из Ковалевки, с которым подписал контракт на старте этого сезона.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Однако Харатин покинул Колос зимой и заключил соглашение с Вересом на 3 года. После забитого мяча в этом поединке Харатин бурно праздновал, показательно радовался возле трибун, болельщиков и скамейке запасных. Праздновать Игорь продолжил и после финального свистка.
Обычно футболисты не «отмечают» забитый мяч в ворота своей экс-команды. Поведение Харатина не понравилось наставнику Колоса Александру Поздееву. После завершения встречи Поздеев и несколько игроков Колос подошли к Игорю для выяснения отношений.
«И это твое уважение?», – заявил Поздеев.
В конфликт не переросло, а сам Харатин пожимая плечами в итоге отошел. Дело в том, что Игорь во время своего пребывания в Колосе был одним из игроков, который хотел отставки Поздеева и был за то, чтобы назначили нового главного тренера. Однако Поздеев сохранил свой пост, а Харатина перевел в Колос-2. Такое решение Поздеева поддержало и руководство Колоса.
Игорь отыграл пару месяцев за Колос-2, после чего, как отмечалось выше, ушел из команды из Ковалевки и присоединился к Вересу.
ВИДЕО. Это твое уважение? Поздеев наехал на Харатина, который огорчил Колос
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Реакция Алексея Сливченко на центральный поединок 19-го тура нашего элитарного чемпионата
Мадридцы проиграли 1:2
Харатіна викинули з команди - має право себе так поводити
тим більше вдома грали
По чесному треба було ще святкування Харатіна опублікувати. А то Верес через свого "гравця в минулому" і інстаграм тіпа відбілив. А насправді не дуже красиво Харатін святкував. І в АПЛ його б ой як захейтили, ще б може і трохи надавали
Я собі наприклад не уявляю, щоб Ремсдейл або Мартінес показово побігли радуватись до лавки Арсеналу і до Артети