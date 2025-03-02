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  4. ВИДЕО. Это твое уважение? Поздеев наехал на Харатина, который огорчил Колос
Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 22:41 |
1796
7

ВИДЕО. Это твое уважение? Поздеев наехал на Харатина, который огорчил Колос

2 марта Верес вырвал победу над командой из Ковалевки, Игорь забил пенальти на 90+8-й

02 марта 2025, 22:41 |
1796
7
ВИДЕО. Это твое уважение? Поздеев наехал на Харатина, который огорчил Колос

2 марта состоялся матч 19-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Колос.

Поединок прошел на стадионе Авангард в Ровно. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Решающий гол на 90+8-й минуте с пенальти забил Игорь Харатин. Харатин – экс-игрок коллектива из Ковалевки, с которым подписал контракт на старте этого сезона.

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Однако Харатин покинул Колос зимой и заключил соглашение с Вересом на 3 года. После забитого мяча в этом поединке Харатин бурно праздновал, показательно радовался возле трибун, болельщиков и скамейке запасных. Праздновать Игорь продолжил и после финального свистка.

Обычно футболисты не «отмечают» забитый мяч в ворота своей экс-команды. Поведение Харатина не понравилось наставнику Колоса Александру Поздееву. После завершения встречи Поздеев и несколько игроков Колос подошли к Игорю для выяснения отношений.

«И это твое уважение?», – заявил Поздеев.

В конфликт не переросло, а сам Харатин пожимая плечами в итоге отошел. Дело в том, что Игорь во время своего пребывания в Колосе был одним из игроков, который хотел отставки Поздеева и был за то, чтобы назначили нового главного тренера. Однако Поздеев сохранил свой пост, а Харатина перевел в Колос-2. Такое решение Поздеева поддержало и руководство Колоса.

Игорь отыграл пару месяцев за Колос-2, после чего, как отмечалось выше, ушел из команды из Ковалевки и присоединился к Вересу.

ВИДЕО. Это твое уважение? Поздеев наехал на Харатина, который огорчил Колос

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Игорь Харатин Александр Поздеев видео Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно пенальти Колос Ковалевка Верес - Колос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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didin87
какая повага? о чем Поздеев пидит? он и клуб выкинули как нашкодившего  щенка Харатина и требуют теперь поваги? полгода не давали игроку нормальной игровой практики и требуют поваги? в чем проблема Колоса? разве в праздновании Харатина?
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+3
Victor673256ua
Харатін не вихованець Колоса. І не провів у команді багато часу. Може в нього образа на клуб і є. Але претензії були тільки у Поздєєва.
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+3
Муґунот Уух
Про яку повагу чи неповагу взагалі може йти мова? Харатін був у Колосі точно таким же найманцем, як і зараз у Вересі. Колос йому нічим не зобов'язаний і він Колосу теж.
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+1
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Ivan Sergeev
нах.р того Поздєєва
Харатіна викинули з команди - має право себе так поводити
тим більше вдома грали
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+1
avk2307
Поваги і справді не було.
По чесному треба було ще святкування Харатіна опублікувати. А то Верес через свого "гравця в минулому" і інстаграм тіпа відбілив. А насправді не дуже красиво Харатін святкував. І в АПЛ його б ой як захейтили, ще б може і трохи надавали
Я собі наприклад не уявляю, щоб Ремсдейл або Мартінес показово побігли радуватись до лавки Арсеналу і до Артети 
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-1
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