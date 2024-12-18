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  4. ФОТО. Лучшие формы теннисисток в 2024. Чем Костюк поразила болельщиков?
WTA
18 декабря 2024, 07:46 |
853
0

ФОТО. Лучшие формы теннисисток в 2024. Чем Костюк поразила болельщиков?

Пресс-служба WTA опубликовала семь лучших образов за прошедший сезон

18 декабря 2024, 07:46 |
853
0
ФОТО. Лучшие формы теннисисток в 2024. Чем Костюк поразила болельщиков?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Пресс-служба WTA опубликовала образы теннисисток, которые больше всех произвели впечатление.

В списке нашлось место и первой ракетке Украины Марте Костюк, которая покорила болельщиков своей формой на Уимблдоне.

Ее форма на Уимблдонский турнир была вдохновлена свадебным платьем. Дизайнер был тот же – Wilson.

«Все, что было в моем свадебном платье, есть и в моей теннисной форме, потому что это мой образ жизни на корте и за его пределами», – сказала тогда Марта.

Также фаны остались в восторге от крутейшего костюма Наоми Осаки с большим бантом на спине и маленькими бантиками на кроссовках.

ФОТО. Лучшие формы теннисисток в 2024. Чем Костюк покорила болельщиков?

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фото Марта Костюк Наоми Осака
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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