ФОТО. Лучшие формы теннисисток в 2024. Чем Костюк поразила болельщиков?

Пресс-служба WTA опубликовала образы теннисисток, которые больше всех произвели впечатление.

В списке нашлось место и первой ракетке Украины Марте Костюк, которая покорила болельщиков своей формой на Уимблдоне.

Ее форма на Уимблдонский турнир была вдохновлена свадебным платьем. Дизайнер был тот же – Wilson.

«Все, что было в моем свадебном платье, есть и в моей теннисной форме, потому что это мой образ жизни на корте и за его пределами», – сказала тогда Марта.

Также фаны остались в восторге от крутейшего костюма Наоми Осаки с большим бантом на спине и маленькими бантиками на кроссовках.

ФОТО. Лучшие формы теннисисток в 2024. Чем Костюк покорила болельщиков?