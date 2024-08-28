ФОТО. Принцесса на корте. Осака поразила зрителей US Open своим нарядом
Наоми хорошо подготовилась к возвращению на корты Нью-Йорка
Экс-первая ракетка мира Наоми Осака в первом раунде не только поразила зрителей победой над 10-й сеяной Аленой Остапенко (6:3, 6:2), но и своим ярким нарядом.
Японка вышла в платье с бантом на спине.
«Я выбрала цвет как минимум год назад. Мне определенно нравится участвовать во всем, что я делаю, будь то мода или что-то еще. Но я чувствую, что возможность участвовать в создании моих теннисных нарядов придает мне, я бы сказала, другую силу. Особенно наряды для US Open, мне кажется, что они немного более яркие. Когда я надевала свой сегодняшний наряд, я подумала: «Надеюсь, это не слишком».
Думаю, что для меня, когда я надеваю экипировку, это почти как костюм супергероя, так что я стараюсь соответствовать», – Осака.
Отметим, что Осака впервые за четыре года обыграла соперницу из топ-10.
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