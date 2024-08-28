ФОТО. Принцесса на корте. Осака поразила зрителей US Open своим нарядом

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака в первом раунде не только поразила зрителей победой над 10-й сеяной Аленой Остапенко (6:3, 6:2), но и своим ярким нарядом.

Японка вышла в платье с бантом на спине.

«Я выбрала цвет как минимум год назад. Мне определенно нравится участвовать во всем, что я делаю, будь то мода или что-то еще. Но я чувствую, что возможность участвовать в создании моих теннисных нарядов придает мне, я бы сказала, другую силу. Особенно наряды для US Open, мне кажется, что они немного более яркие. Когда я надевала свой сегодняшний наряд, я подумала: «Надеюсь, это не слишком».

Думаю, что для меня, когда я надеваю экипировку, это почти как костюм супергероя, так что я стараюсь соответствовать», – Осака.

Отметим, что Осака впервые за четыре года обыграла соперницу из топ-10.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine