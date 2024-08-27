US Open27 августа 2024, 22:16 | Обновлено 27 августа 2024, 22:46
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Серьезная заявка. Осака уверенно остановила 10-ю сеяную на старте US Open
Наоми за час разобралась с Аленой Остапенко
27 августа 2024, 22:16 | Обновлено 27 августа 2024, 22:46
1023
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Экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№88 WTA) успешно начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В первом раунде японка, которая получила уайлд-кард от организаторов, переиграла латвийку Алену Остапенко (№10 WTA).
US Open. Первый круг
Наоми Осака (Япония) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:3, 6:2
Это была 2-я встреча теннисисток, первую также выиграла японка.
В следующем раунде Осака сразится против чешки Каролины Муховой (№52 WTA).
Отметим, что Осака выигрывала US Open дважды (2018, 2020).
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