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  4. Серьезная заявка. Осака уверенно остановила 10-ю сеяную на старте US Open
US Open
27 августа 2024, 22:16 | Обновлено 27 августа 2024, 22:46
1023
0

Серьезная заявка. Осака уверенно остановила 10-ю сеяную на старте US Open

Наоми за час разобралась с Аленой Остапенко

27 августа 2024, 22:16 | Обновлено 27 августа 2024, 22:46
1023
0
Серьезная заявка. Осака уверенно остановила 10-ю сеяную на старте US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№88 WTA) успешно начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде японка, которая получила уайлд-кард от организаторов, переиграла латвийку Алену Остапенко (№10 WTA).

US Open. Первый круг
Наоми Осака (Япония) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:3, 6:2

Это была 2-я встреча теннисисток, первую также выиграла японка.

В следующем раунде Осака сразится против чешки Каролины Муховой (№52 WTA).

Отметим, что Осака выигрывала US Open дважды (2018, 2020).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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