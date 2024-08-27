Серьезная заявка. Осака уверенно остановила 10-ю сеяную на старте US Open

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№88 WTA) успешно начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде японка, которая получила уайлд-кард от организаторов, переиграла латвийку Алену Остапенко (№10 WTA).

US Open. Первый круг

Наоми Осака (Япония) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:3, 6:2

Это была 2-я встреча теннисисток, первую также выиграла японка.

В следующем раунде Осака сразится против чешки Каролины Муховой (№52 WTA).

Отметим, что Осака выигрывала US Open дважды (2018, 2020).