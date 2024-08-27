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  4. ВИДЕО. Мухова выполнила невероятный удар, чудом выиграв розыгрыш
US Open
27 августа 2024, 20:13 | Обновлено 27 августа 2024, 21:47
1076
1

ВИДЕО. Мухова выполнила невероятный удар, чудом выиграв розыгрыш

Каролина уверенно стартовала на US Open 2024

27 августа 2024, 20:13 | Обновлено 27 августа 2024, 21:47
1076
1
ВИДЕО. Мухова выполнила невероятный удар, чудом выиграв розыгрыш
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Чешская теннисистка Каролина Мухова (№52 WTA) пробилась во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису.

В матче первого круга чешка переиграла американку Кэти Волынец (№57 WTA) – 6:3, 7:5.

Матч запомнился ярким моментом. В одном из розыгрышей Мухова при игре в защите каким-то невероятным образом сумела дотянуться до мяча, который уже пробежала, и вернуть его на сторону соперницы. В итоге чешка еще и выиграла этот розыгрыш.

Отметим, что Мухова получила серьезную травму на Открытом чемпионате США в прошлом году, где в полуфинале проиграла будущей победительнице американке Коко Гофф. Она смогла вернуться на корт только два месяца назад.

Во втором раунде Каролина сыграет против Наоми Осаки (№88 WTA) или Алены Остапенко (№10 WTA).

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Каролина Мухова US Open 2024 Кэти Волынец видео
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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У Волинець форма як у Світоліної
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