ВИДЕО. Мухова выполнила невероятный удар, чудом выиграв розыгрыш

Чешская теннисистка Каролина Мухова (№52 WTA) пробилась во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису.

В матче первого круга чешка переиграла американку Кэти Волынец (№57 WTA) – 6:3, 7:5.

Матч запомнился ярким моментом. В одном из розыгрышей Мухова при игре в защите каким-то невероятным образом сумела дотянуться до мяча, который уже пробежала, и вернуть его на сторону соперницы. В итоге чешка еще и выиграла этот розыгрыш.

Отметим, что Мухова получила серьезную травму на Открытом чемпионате США в прошлом году, где в полуфинале проиграла будущей победительнице американке Коко Гофф. Она смогла вернуться на корт только два месяца назад.

Во втором раунде Каролина сыграет против Наоми Осаки (№88 WTA) или Алены Остапенко (№10 WTA).

KAROLINA MUCHOVA WITH THE SHOT OF THE YEAR!! 🤯 pic.twitter.com/GnSqWWwbxn