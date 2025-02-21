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WTA
21 февраля 2025, 20:40 | Обновлено 21 февраля 2025, 20:51
1685
7

Таусон и Мухова в трехчасовом триллере определили финалистку турнира в ОАЭ

Клара в трех сетах одолела Каролину и поборется за трофей тысячника в Дубае

21 февраля 2025, 20:40 | Обновлено 21 февраля 2025, 20:51
1685
7
Таусон и Мухова в трехчасовом триллере определили финалистку турнира в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Таусон

22-летняя представительница Дании Клара Таусон (WTA 38) пробилась в финал хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В полуфинале она переиграла 17-ю ракетку мира Каролину Мухову из Чехии за 2 часа и 55 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/2 финала

Клара Таусон (Дания) – Каролина Мухова (Чехия) [14] – 6:4, 6:7 (4:7), 6:3

Это была первая встреча соперниц. В решающей партии Мухова побеждала 2:1 с брейком, но после сумела взять всего один гейм.

Таусон впервые в карьере вышла в финал на уровне WTA 1000. Всего для Клары это будет пятый финал в Туре. На ее счету три трофея.

За титул в Дубае она поборется против 17-летней Мирры Андреевой, которая в своем полуфинале справилась с Еленой Рыбакиной.

Таусон на своем пути к решающему поединку в Дубае, помимо Муховой, также одолела Ребекку Шрамкову, Элину Свитолину, Арину Соболенко и Линду Носкову.

С понедельника Клара дебютирует в топ-25 рейтинга WTA.

Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Таусон
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова
Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Таусон
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова
Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Таусон
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Nba37
Верим в Таусон, что 2-0 по сетам выиграет в финале 6-4, 6-4
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+4
Nba37
Таусон должна взять титул 
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+3
Fdail
Ех, Мушка-Мушка, знову без титулу. 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
FC_Shakhtar1936
В воскресенье нас ждёт более крутой триллер.
Карпаты закроют динаму в двух сетах 6-2/6-1
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-9
FC_Shakhtar1936
А Шахтёр несётся как зверь!
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-10
FC_Shakhtar1936
Привет шахтёрам после смены! ⚒️⚒️⚒️
Ответить
-10
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