Таусон и Мухова в трехчасовом триллере определили финалистку турнира в ОАЭ

22-летняя представительница Дании Клара Таусон (WTA 38) пробилась в финал хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В полуфинале она переиграла 17-ю ракетку мира Каролину Мухову из Чехии за 2 часа и 55 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/2 финала

Клара Таусон (Дания) – Каролина Мухова (Чехия) [14] – 6:4, 6:7 (4:7), 6:3

Это была первая встреча соперниц. В решающей партии Мухова побеждала 2:1 с брейком, но после сумела взять всего один гейм.

Таусон впервые в карьере вышла в финал на уровне WTA 1000. Всего для Клары это будет пятый финал в Туре. На ее счету три трофея.

За титул в Дубае она поборется против 17-летней Мирры Андреевой, которая в своем полуфинале справилась с Еленой Рыбакиной.

Таусон на своем пути к решающему поединку в Дубае, помимо Муховой, также одолела Ребекку Шрамкову, Элину Свитолину, Арину Соболенко и Линду Носкову.

С понедельника Клара дебютирует в топ-25 рейтинга WTA.

Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Таусон

Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Таусон

Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Таусон