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WTA
21 февраля 2025, 17:40 | Обновлено 21 февраля 2025, 17:42
1804
8

На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка

Елена Рыбакина уступила Мирре Андреевой в трех сетах

21 февраля 2025, 17:40 | Обновлено 21 февраля 2025, 17:42
1804
8
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева

Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина (WTA 7) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В полуфинале казахстанка в трех сетах проиграла «нейтралке» Мирре Андреевой (WTA 14) за 2 часа и 16 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/2 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [6] – Мирра Андреева [12] – 4:6, 6:4, 3:6

В третьей партии Елена побеждала 3:1 с брейком, но не сумела удержать преимущество, отдав пять геймов подряд.

Это была третья встреча соперниц. Рыбакина во второй раз потерпела поражение в очных противостояниях.

В финале Андреева сыграет против победительницы противостояния Клара Таусон – Каролина Мухова.

Для 17-летней Мирры это будет первый финал на тысяниках.

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WTA Дубай Елена Рыбакина Мирра Андреева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Forever_Love_Rybakinu
Звісно, що відчуваємо деяке розчарування. Я, наприклад, ніколи не пив і не п'ю, тому заїдаю цей смуток цибулею! 🧅🧅🧅😢😭
Але.
В радості й в горі зАвжди за Рибку❗💖🐟😊
Висловлюю їй сердечну підтримку❗❤️❤️❤️
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+1
Андрій Заліщук
Риба згнила по ходу 3 партії
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-4
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