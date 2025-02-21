На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
Елена Рыбакина уступила Мирре Андреевой в трех сетах
Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина (WTA 7) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В полуфинале казахстанка в трех сетах проиграла «нейтралке» Мирре Андреевой (WTA 14) за 2 часа и 16 минут.
WTA 1000 Дубай. Хард. 1/2 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) [6] – Мирра Андреева [12] – 4:6, 6:4, 3:6
В третьей партии Елена побеждала 3:1 с брейком, но не сумела удержать преимущество, отдав пять геймов подряд.
Это была третья встреча соперниц. Рыбакина во второй раз потерпела поражение в очных противостояниях.
В финале Андреева сыграет против победительницы противостояния Клара Таусон – Каролина Мухова.
Для 17-летней Мирры это будет первый финал на тысяниках.
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Але.
В радості й в горі зАвжди за Рибку❗💖🐟😊
Висловлюю їй сердечну підтримку❗❤️❤️❤️