На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка

Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина (WTA 7) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В полуфинале казахстанка в трех сетах проиграла «нейтралке» Мирре Андреевой (WTA 14) за 2 часа и 16 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/2 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [6] – Мирра Андреева [12] – 4:6, 6:4, 3:6

В третьей партии Елена побеждала 3:1 с брейком, но не сумела удержать преимущество, отдав пять геймов подряд.

Это была третья встреча соперниц. Рыбакина во второй раз потерпела поражение в очных противостояниях.

В финале Андреева сыграет против победительницы противостояния Клара Таусон – Каролина Мухова.

Для 17-летней Мирры это будет первый финал на тысяниках.