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  4. Клара Таусон – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 февраля 2025, 06:52 |
91
0

Клара Таусон – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Дубае

21 февраля 2025, 06:52 |
91
0
Клара Таусон – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Клара Таусон и Каролина Мухова

21 февраля состоятся полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 17:00 на центральный корт выйдут Клара Таусон (Дания, WTA 38) и Каролина Мухова (WTA 17).

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Елены Рыбакиной, либо против Мирры Андреевой.

📺 Видеотрансляция

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Клара Таусон Каролина Мухова смотреть онлайн WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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