Клара Таусон – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 февраля состоятся полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 17:00 на центральный корт выйдут Клара Таусон (Дания, WTA 38) и Каролина Мухова (WTA 17).

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Елены Рыбакиной, либо против Мирры Андреевой.

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