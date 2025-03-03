Месси решил за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону

37-летний звездный аргентинский футболист Лионель Месси определился со своим будущим.

По информации испанских СМИ, аргентинец склоняется к продлению контракта с «Интер» Майами. Действующее соглашение аргентинца сейчас действует до конца 2025 года. Месси четко дал понять, что не вернется в «Барселону» пока там нынешнее руководство во главе с Жоаном Лапортой.

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2021 год, за это время он выиграл шесть раз Золотой мяч и четыре раза побеждал в Лиге Чемпионов.

Ранее Месси получил наказание от MLS из-за того, что схватил судью за шею.