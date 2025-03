АТР Индиан-Уэллс: когда могут сыграть Джокович и Алькарас, кто для Монфиса?

4 марта состоялась жеребьевка престижного хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер получил дисквалификацию и не сыграет на «пятом слэме».

Статус первого сеяного получил Александр Зверев. Он начнет выступления со 2-го круга и может сыграть либо против Миомира Кецмановича, либо против Таллона Грикспора.

Действующий чемпион Карлос Алькарас со вторым номером посева также начнет выступления с 1/32 финала. Его первым соперником будет или Кантен Алис, или квалифаер.

Третий сеяный – Тейлор Фритц. Американец свой стартовый поединок (2-й раунд) проведет либо с Себастьяном Баэсом, либо с теннисистом, который пройдет сито отбора.

Легендарный Новак Джокович посеян под шестым номером и в 1/32 финала может встретится с Ником Кирьосом, если австралиец, который заявились в И-У по защищенному рейтинге, одолеет квалифаера. К слову, в четвертьфинале возможно топовый поединок: Ноле – Алькарас.

В Индиан-Уэллс выступит муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис. Именитый француз не играл с Australian Open, когда из-за травмы снялся во время четвертьфинала против Бена Шелтона. В 1-м круге Монфис выйдет на корт против Яна-Леннарда Штруффа.

Старт матчей основной сетки запланирован на 5 марта.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

