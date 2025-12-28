Арина Соболенко – Ник Кирьос. Битва полов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию выставочного матча 28 декабря в 18:00 по Киеву
28 декабря состоится выставочный матч между первой ракеткой мира в женском одиночном разряде Ариной Соболенко и финалистом Уимблдона-2022 Ником Кирьосом из Австралии.
Так называемая «Битва полов» пройдет на арене в Дубае (ОАЭ) и начнется в воскресенье ориентировочно в 18:00 по Киеву.
Победителем станет тот, кто выиграет два сета. В случае обмена партиями будет назначен тай-брейк до 10 очков.
В правила проведения поединка были внесены некоторые изменения. Во-первых, у каждого будет всего одна попытка подать. Во-вторых, сторона корта Соболенко будет сокращена на 9%.
