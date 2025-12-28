Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Другие новости
28 декабря 2025, 06:34
Арина Соболенко – Ник Кирьос. Битва полов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию выставочного матча 28 декабря в 18:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Ник Кирьос

28 декабря состоится выставочный матч между первой ракеткой мира в женском одиночном разряде Ариной Соболенко и финалистом Уимблдона-2022 Ником Кирьосом из Австралии.

Так называемая «Битва полов» пройдет на арене в Дубае (ОАЭ) и начнется в воскресенье ориентировочно в 18:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Победителем станет тот, кто выиграет два сета. В случае обмена партиями будет назначен тай-брейк до 10 очков.

В правила проведения поединка были внесены некоторые изменения. Во-первых, у каждого будет всего одна попытка подать. Во-вторых, сторона корта Соболенко будет сокращена на 9%.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

Арина Соболенко Ник Кирьос выставочный матч смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
