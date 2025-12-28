Арина Соболенко – Ник Кирьос. Битва полов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 декабря состоится выставочный матч между первой ракеткой мира в женском одиночном разряде Ариной Соболенко и финалистом Уимблдона-2022 Ником Кирьосом из Австралии.

Так называемая «Битва полов» пройдет на арене в Дубае (ОАЭ) и начнется в воскресенье ориентировочно в 18:00 по Киеву.

Победителем станет тот, кто выиграет два сета. В случае обмена партиями будет назначен тай-брейк до 10 очков.

В правила проведения поединка были внесены некоторые изменения. Во-первых, у каждого будет всего одна попытка подать. Во-вторых, сторона корта Соболенко будет сокращена на 9%.

