С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс

В ночь на 4 марта состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Украину на этом тысячнике представят четыре теннисистки: Элина Свитолина (WTA 23), Марта Костюк (WTA 24), Даяна Ястремская (WTA 46) и Ангелина Калинина (WTA 54).

Свитолина получила 23-й номер посева и пропустит 1-й раунд. В 1/32 финала ей предстоит встреча с победительницей противостояния Эшлин Крюгер (США, WTA 41) – Кэти Волынец (США, WTA 65).

Костюк в статусе 18-й сеяной также начнет выступления со 2-го круга. Ее первой соперницей будет либо теннисистка из квалификации, либо Робин Монтгомери (США, WTA 107).

Ястремская в 1/64 финала проведет поединок против Юань Юэ (Китай, WTA 64). Если Даяна выиграет стартовый матч, то далее ее ждет 32-я сеяная Онс Жабер (Тунис, WTA 32).

Калинина (единственная украинка в верхней части сетки) на старте поборется с Лючией Бронцетти (Италия, WTA 62). Во 2-м раунде у Ангелины возможен поединок 30-й сеяной Магдаленой Френх (Польша, WTA 30).

Юлия Стародубцева и Дарья Снигур не сумели пройти сито отбора, проиграв в 1-м же раунде квалификации.

Матчи 1-го раунда основной сетки у женщин пройдут 5–6 марта. 2-й круг стартует в пятницу, 7 марта.