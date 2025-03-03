Неутешительное начало супертурнира: Стародубцева покинула Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 109) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1-м раунде квалификации украинка в двух сетах проиграла Клэр Лю (США, WTA 275) за 2 часа и 8 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [21] – Клэр Лю (США) – 5:7, 6:7 (2:7)

В первой партии Стародубцева побеждала 4:0 и 5:2 с двумя брейками, но растеряла преимущество.

Это была первая встреча соперниц.

Стародубцева стала второй украинкой, которая проиграла на старте отбора. Ранее престижные соревнования покинула Дарья Снигур, которая проиграла Аои Ито.

После удачного выступления на WTA 1000 в Пекине в октября 2024 года, где Юлия дошла до четвертьфинала и взяла сет у Коко Гауфф, Стародубцева провела 14 матчей и сумела добыть всего 2 победы.

Лю в финале квалификации Индиан-Уэллс сыграет против Сары Соррибес Тормо.

Представлять Украину в основе Индиан-Уэллс будут Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Они узнают своих первых соперниц в ночь на 4 марта по результатам жеребьевки.