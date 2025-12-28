Билли Джин КИНГ: Единственное сходство: один – мужчина, а другая – женщина

Легенда тенниса Билли Джин Кинг заявила, что матч «Битва полов» между Ариной Соболенко и Ником Кирьосом – это «не то же самое», что ее эпохальная встреча с Бобби Риггсом.

Американка Кинг в сентябре 1973 года в Хьюстоне обыграла самопровозглашенного шовиниста Риггса со счетом 6:4, 6:3, 6:3 в матче с принципом «победитель получает все» и призовым фондом 100 000 долларов.

По оценкам, около 90 миллионов человек по всему миру наблюдали, как 29-летняя Кинг выиграла матч bo5 у 55-летнего бывшего чемпиона Уимблдона и US Open в одиночном разряде. Этот поединок считается важной частью движения за права женщин и борьбы за равенство в спорте.

Первая ракетка мира, 27-летняя Соболенко, встретится с финалистом Уимблдона-2022, 30-летним Кирьосом в Дубае 28 декабря. Матч также получил название «Битва полов».

Отвечая на вопрос, видит ли она сходство между этими матчами, Кинг сказала:

«Единственное сходство в том, что один – мужчина, а другая – женщина. И все. Все остальное – нет. Наш матч был о социальных изменениях, о культурном контексте 1973 года. Этот – не об этом. Я надеюсь, что матч получится отличным – и, конечно, хочу, чтобы выиграла Соболенко, – но это просто не то же самое».

Некоторые считают встречу четырехкратной победительницы турниров Большого шлема в одиночном разряде Соболенко и бывшей 13-й ракетки мира Кирьоса безобидным развлечением, однако другие полагают, что поражение Соболенко может принизить женский теннис.

Выставочный матч будет сыгран до двух выигранных сетов, а в случае надобности (1–1 по партиям) будет назначен тай-брейк до 10 очков.

Каждый игрок будет подавать только один раз, а сторона корта Соболенко будет на 9% меньше. Организаторы турнира, компания Evolve, заявили, что в среднем женщины передвигаются по корту примерно на 9% медленнее, чем мужчины, и именно поэтому было принято решение сократить часть корта Арины.

«Я играла с Бобби три сета в формате bo5, играла на обычном корте и ничего не меняла, — вспоминает Кинг. — Я сказала: «Или я играю на равных условиях, или я вообще не буду играть». И Бобби это понравилось».

Матч Кинг состоялся спустя несколько месяцев после того, как Риггс – умерший в 1995 году в возрасте 77 лет – уверенно обыграл первую ракетку мира Маргарет Корт со счетом 6:1, 6:2 в первом матче серии «Битва полов».

Этот поединок прошел в том же году, когда Кинг основала Женскую теннисную ассоциацию (WTA), и спустя три года после того, как группа игроков, известная как «Оригинальная девятка», откололась от теннисного истеблишмента.

Матч также состоялся в период принятия в США закона Title IX, который запрещал дискриминацию по признаку пола в любых школьных и образовательных программах и гарантировал мужским и женским спортивным командам равные условия, возможности и поддержку.

«Мой матч был по-настоящему политическим. С культурной точки зрения это было очень жесткое время, – добавила 82-летняя Кинг. – Я знала, что должна победить его ради общественных изменений. У меня было много причин выиграть».