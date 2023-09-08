Гофф стала первой финалисткой US Open среди женщин

Шестая ракетка мира Коко Гофф из США в 1/2 финала Открытого чемпионата США сразилась с Каролиной Муховой из Чехии (№10 WTA).

Встреча американки и чешки продолжалась 1 час и 57 минут. Гофф победила в двух сетах.

US Open. Женщины. 1/2 финала

Коко Гофф (США, 6) – Каролина Мухова (Чехия, 10) – 6:4, 7:5

Это была вторая в истории встреча соперниц и вновь победила Гофф.

19-летняя Гофф стала самой молодой американкой в финале домашнего мэйджора с 1999 года, когда 17-летняя Серена Уильямс смогла выиграть титул. Также напомним, что в предыдущем сезоне Гофф дошла до финала на Ролан Гаррос.

В финале US Open-2023 Гофф сыграет против Мэдисон Киз (№17 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).