Гофф стала первой финалисткой US Open среди женщин
Американка во второй раз в карьере вышла в финал турнира Grand Slam
Шестая ракетка мира Коко Гофф из США в 1/2 финала Открытого чемпионата США сразилась с Каролиной Муховой из Чехии (№10 WTA).
Встреча американки и чешки продолжалась 1 час и 57 минут. Гофф победила в двух сетах.
US Open. Женщины. 1/2 финала
Коко Гофф (США, 6) – Каролина Мухова (Чехия, 10) – 6:4, 7:5
Это была вторая в истории встреча соперниц и вновь победила Гофф.
19-летняя Гофф стала самой молодой американкой в финале домашнего мэйджора с 1999 года, когда 17-летняя Серена Уильямс смогла выиграть титул. Также напомним, что в предыдущем сезоне Гофф дошла до финала на Ролан Гаррос.
В финале US Open-2023 Гофф сыграет против Мэдисон Киз (№17 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).
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