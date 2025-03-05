Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 5 марта

5 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс начнутся матчи 1-го раунда в мужском и женском одиночных разрядах.

В среду на тысячнике в США выступит только одна представительница Украины – Даяна Ястремская.

Ангелина Калинина свой поединок 1-го круга проведет 6 марта. Марта Костюк и Элина Свитолина стартуют с 1/32 финала.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэлсс на среду, 5 марта

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Одиночный разряд, 1/64 финала

Stadium 4. 5-й запуск (не ранее 03:00 по Киеву)

Даяна Ястремская – Юань Юэ