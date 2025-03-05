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  4. Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 5 марта
WTA
05 марта 2025, 04:12 |
71
1

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 5 марта

В среду на тысячнике в США из украинских теннисисток сыграет только Даяна Ястремская

05 марта 2025, 04:12 |
71
1
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 5 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

5 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс начнутся матчи 1-го раунда в мужском и женском одиночных разрядах.

В среду на тысячнике в США выступит только одна представительница Украины – Даяна Ястремская.

Ангелина Калинина свой поединок 1-го круга проведет 6 марта. Марта Костюк и Элина Свитолина стартуют с 1/32 финала.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэлсс на среду, 5 марта

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Одиночный разряд, 1/64 финала

Stadium 4. 5-й запуск (не ранее 03:00 по Киеву)

Даяна Ястремская Юань Юэ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Falko
Це якийсь новий розклад? Бо пишуть, що Ястремська не раніше 20:00. Але і Калініну так само слід чекати вже 5-го, починаючи із 20-ї.
Проте є чуйка, що 5-го з наших взагалі ніхто не встигне.
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