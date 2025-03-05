WTA05 марта 2025, 04:12 |
71
1
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 5 марта
В среду на тысячнике в США из украинских теннисисток сыграет только Даяна Ястремская
05 марта 2025, 04:12 |
71
1
5 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс начнутся матчи 1-го раунда в мужском и женском одиночных разрядах.
В среду на тысячнике в США выступит только одна представительница Украины – Даяна Ястремская.
Ангелина Калинина свой поединок 1-го круга проведет 6 марта. Марта Костюк и Элина Свитолина стартуют с 1/32 финала.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэлсс на среду, 5 марта
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Одиночный разряд, 1/64 финала
Stadium 4. 5-й запуск (не ранее 03:00 по Киеву)
Даяна Ястремская – Юань Юэ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мир азарта | 04 марта 2025, 08:00 0
Призовой фонд – 15 тысяч гривен!
Футбол | 04 марта 2025, 11:58 12
У саудовского клуба есть финансовые проблемы
Футбол | 04.03.2025, 12:40
Теннис | 04.03.2025, 07:10
Футбол | 04.03.2025, 20:05
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.03.2025, 06:23 3
03.03.2025, 07:50 3
04.03.2025, 12:59 2
03.03.2025, 05:02 7
03.03.2025, 12:03 11
04.03.2025, 07:52 10
03.03.2025, 02:27 7
03.03.2025, 19:41
Проте є чуйка, що 5-го з наших взагалі ніхто не встигне.