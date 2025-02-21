Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
Елена Рыбакина vs Мирра Андреева, Клара Таусон vs Каролина Мухова
20 февраля состоялись матчи 1/4 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
Вторая ракетка мира Ига Свентек не сумела пройти Мирру Андрееву. «Нейтралка» далее сыграет против 6-й сеяной Елены Рыбакиной – единственной оставшейся представительницей топ-10 рейтинга WTA в ОАЭ. Казахстанка в четвертьфинале одолела Софию Кенин.
В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Клара Таусон и Каролина Мухова. Клара справилась с Линдой Носковой, а Каролина выиграла у Сораны Кырсти.
Полуфинальные противостояния в Дубае пройдут 21 февраля.
WTA 1000 Дубай. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Клара Таусон – Линда Носкова – 7:6 (7:4), 6:4
Каролина Мухова [14] – Сорана Кырстя – 6:2, 7:5
Нижняя часть сетки
Елена Рыбакина [6] – София Кенин [9] – 6:2, 7:6 (7:2)
Мирра Андреева [12] – Ига Свентек [2] – 6:3, 6:3
WTA 1000 Дубай. Пары 1/2 финала
Клара Таусон – Каролина Мухова [14]
Елена Рыбакина [6] – Мирра Андреева [12]
Who will be crowned the #DDFTennis Champion? 🏆— wta (@WTA) February 20, 2025
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