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WTA
21 февраля 2025, 04:21 |
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Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае

Елена Рыбакина vs Мирра Андреева, Клара Таусон vs Каролина Мухова

21 февраля 2025, 04:21 |
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Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

20 февраля состоялись матчи 1/4 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Вторая ракетка мира Ига Свентек не сумела пройти Мирру Андрееву. «Нейтралка» далее сыграет против 6-й сеяной Елены Рыбакиной – единственной оставшейся представительницей топ-10 рейтинга WTA в ОАЭ. Казахстанка в четвертьфинале одолела Софию Кенин.

В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Клара Таусон и Каролина Мухова. Клара справилась с Линдой Носковой, а Каролина выиграла у Сораны Кырсти.

Полуфинальные противостояния в Дубае пройдут 21 февраля.

WTA 1000 Дубай. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Клара Таусон – Линда Носкова – 7:6 (7:4), 6:4
Каролина Мухова [14] – Сорана Кырстя – 6:2, 7:5

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [6] – София Кенин [9] – 6:2, 7:6 (7:2)
Мирра Андреева [12] – Ига Свентек [2] – 6:3, 6:3

WTA 1000 Дубай. Пары 1/2 финала

Клара Таусон – Каролина Мухова [14]
Елена Рыбакина [6] – Мирра Андреева [12]

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WTA Дубай Ига Свёнтек Мирра Андреева Елена Рыбакина София Кенин Клара Таусон Линда Носкова Каролина Мухова Сорана Кырстя
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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