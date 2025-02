Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае

20 февраля состоялись матчи 1/4 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Вторая ракетка мира Ига Свентек не сумела пройти Мирру Андрееву. «Нейтралка» далее сыграет против 6-й сеяной Елены Рыбакиной – единственной оставшейся представительницей топ-10 рейтинга WTA в ОАЭ. Казахстанка в четвертьфинале одолела Софию Кенин.

В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Клара Таусон и Каролина Мухова. Клара справилась с Линдой Носковой, а Каролина выиграла у Сораны Кырсти.

Полуфинальные противостояния в Дубае пройдут 21 февраля.

WTA 1000 Дубай. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Клара Таусон – Линда Носкова – 7:6 (7:4), 6:4

Каролина Мухова [14] – Сорана Кырстя – 6:2, 7:5

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [6] – София Кенин [9] – 6:2, 7:6 (7:2)

Мирра Андреева [12] – Ига Свентек [2] – 6:3, 6:3

WTA 1000 Дубай. Пары 1/2 финала

Клара Таусон – Каролина Мухова [14]

Елена Рыбакина [6] – Мирра Андреева [12]

