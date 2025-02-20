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  4. Мухова в Дубае завершила сказку 34-летней румынки на стадии 1/4 финала
WTA
20 февраля 2025, 20:27 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:28
1064
2

Мухова в Дубае завершила сказку 34-летней румынки на стадии 1/4 финала

Каролина переиграла Сорану Кырстю и вышла в полуфинал тысячника в ОАЭ

20 февраля 2025, 20:27 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:28
1064
2
Мухова в Дубае завершила сказку 34-летней румынки на стадии 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 17) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В четвертьфинале чешка в двух сетах переиграла 34-летнюю румынку Сорану Кырстю (WTA 89), которая в 2025 году планирует завершить профессиональную карьеру.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/4 финала

Каролина Мухова (Чехия) [14] – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 7:5

Это была шестая встреча соперниц. Мухова выиграла пятое очное противостояние.

Кырстя в Дубае в статусе андердога успела выиграть три поединка: у Дарьи Касаткиной, у Алиши Паркс и у Эммы Наварро. На счету Муховой, помимо Сораны, победы над Сюзан Ламенс, Эммой Радукану и Маккартни Кесслер.

Следующей соперницей Каро будет Клара Таусон, которая ранее одолела Линду Носкову.

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Каролина Мухова Сорана Кырстя WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Fdail
Не знаю,хто цей турнір виграє, але я усією душею за Мухову. Вважав і продовжуватиму вважати ,що мушка - по техніці одна з найобдарованіших тенісисток сьогодення . Її подача, слайси, гра біля сітки - це якесь мистецтво. І стримують її лише вічні травми та проблеми з фізичними кондиціями .
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