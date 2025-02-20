Мухова в Дубае завершила сказку 34-летней румынки на стадии 1/4 финала

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 17) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В четвертьфинале чешка в двух сетах переиграла 34-летнюю румынку Сорану Кырстю (WTA 89), которая в 2025 году планирует завершить профессиональную карьеру.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/4 финала

Каролина Мухова (Чехия) [14] – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 7:5

Это была шестая встреча соперниц. Мухова выиграла пятое очное противостояние.

Кырстя в Дубае в статусе андердога успела выиграть три поединка: у Дарьи Касаткиной, у Алиши Паркс и у Эммы Наварро. На счету Муховой, помимо Сораны, победы над Сюзан Ламенс, Эммой Радукану и Маккартни Кесслер.

Следующей соперницей Каро будет Клара Таусон, которая ранее одолела Линду Носкову.