Таусон и Носкова определили вторую полуфиналистку турнира WTA 1000 в Дубае

Представительница Дании и 38-я ракетка мира Клара Таусон вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В четвертьфинале Клара в двух сетах переиграла Линду Носкову (Чехия, WTA 35) за 1 час и 45 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/4 финала

Клара Таусон (Дания) – Линда Носкова (Чехия) – 7:6 (7:4), 6:4

Это была вторая встреча соперниц. Месяц назад Таусон одолела Носкову в 1-м раунде Australian Open 2025.

Клара впервые в карьере сыграет в полуфинале тысячника. Ее следующей соперницей будет победительница противостояния Каролина Мухова – Сорана Кырстя.

Помимо Носковой, Таусон в ОАЭ также прошла Ребекку Шрамкову, Элину Свитолину и Арину Соболенко.

Клара стала второй полуфиналисткой престижных соревнований в ОАЭ. Ранее Ига Свентек пропустила Мирру Андрееву в эту стадию.