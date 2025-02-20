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WTA
20 февраля 2025, 16:46 | Обновлено 20 февраля 2025, 16:49
334
0

Таусон и Носкова определили вторую полуфиналистку турнира WTA 1000 в Дубае

Клара в двух сетах одолела Линду и ждет победительницу матча Мухова – Кырстя

20 февраля 2025, 16:46 | Обновлено 20 февраля 2025, 16:49
334
0
Таусон и Носкова определили вторую полуфиналистку турнира WTA 1000 в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Таусон

Представительница Дании и 38-я ракетка мира Клара Таусон вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В четвертьфинале Клара в двух сетах переиграла Линду Носкову (Чехия, WTA 35) за 1 час и 45 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/4 финала

Клара Таусон (Дания) – Линда Носкова (Чехия) – 7:6 (7:4), 6:4

Это была вторая встреча соперниц. Месяц назад Таусон одолела Носкову в 1-м раунде Australian Open 2025.

Клара впервые в карьере сыграет в полуфинале тысячника. Ее следующей соперницей будет победительница противостояния Каролина Мухова – Сорана Кырстя.

Помимо Носковой, Таусон в ОАЭ также прошла Ребекку Шрамкову, Элину Свитолину и Арину Соболенко.

Клара стала второй полуфиналисткой престижных соревнований в ОАЭ. Ранее Ига Свентек пропустила Мирру Андрееву в эту стадию.

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Клара Таусон Линда Носкова WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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