Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Ига в двух сетах с идентичным счетом уступила Мирре Андреевой 3:6, 3:6
Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В 1/4 финала полька вышла на корт против «нейтралки» Мирры Андреевой (WTA 14) и потерпела поражение в двух сетах за 1 час и 38 минут.
WTA 1000 Дубай. Хард. 1/4 финала
Мирра Андреева [12] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:3, 6:3
Это была вторая встреча соперниц. Ига впервые уступила Мирре.
Андреева стала первой четвертьфиналисткой тысячника в ОАЭ. Далее она сыграет либо против Софии Кенин, либо против Елены Рыбакиной.
Свентек в предыдущем раунде прошла украинскую теннисистку Даяну Ястремскую.
MESMERIZING MIRRA! ✨— wta (@WTA) February 20, 2025
The 17-year-old Mirra Andreeva upsets World No. 2 Swiatek 6-3, 6-3 to reach her FIRST WTA 1000 semifinal!#DDFTennis pic.twitter.com/BfcHDiPD8k
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