Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
WTA
20 февраля 2025, 14:06 |
282
7

Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ

Ига в двух сетах с идентичным счетом уступила Мирре Андреевой 3:6, 3:6

20 февраля 2025, 14:06 |
282
7
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1/4 финала полька вышла на корт против «нейтралки» Мирры Андреевой (WTA 14) и потерпела поражение в двух сетах за 1 час и 38 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/4 финала

Мирра Андреева [12] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:3, 6:3

Это была вторая встреча соперниц. Ига впервые уступила Мирре.

Андреева стала первой четвертьфиналисткой тысячника в ОАЭ. Далее она сыграет либо против Софии Кенин, либо против Елены Рыбакиной.

Свентек в предыдущем раунде прошла украинскую теннисистку Даяну Ястремскую.

По теме:
Шесть теннисисток из топ-10 проиграли в один день на большом турнире в ОАЭ
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Даяна Ястремская – Ига Свентек. Получила бублик. Видеообзор матча
Ига Свёнтек Мирра Андреева WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
Футбол | 19 февраля 2025, 19:53 33
Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара

Киевский клуб нацелился на Мигелито

Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
Футбол | 19 февраля 2025, 18:06 2
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы

У львовян эпидемия

Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Биатлон | 19.02.2025, 17:29
Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Васко да Гама сделал Шахтеру предложение по аренде игрока с опцией выкупа
Футбол | 20.02.2025, 09:51
Васко да Гама сделал Шахтеру предложение по аренде игрока с опцией выкупа
Васко да Гама сделал Шахтеру предложение по аренде игрока с опцией выкупа
Травма плеча. Ястремская поборолась со Свентек в первом сете, но проиграла
Теннис | 19.02.2025, 13:44
Травма плеча. Ястремская поборолась со Свентек в первом сете, но проиграла
Травма плеча. Ястремская поборолась со Свентек в первом сете, но проиграла
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nba37
Вот вам  и 2 ракетка мира, вообще ни подачи, ни приёма, причём эта андреева отыграла 2 матча в день и порвала Кепку, задумайтесь Костюк, Ястремская как надо играть против Свьонтек
Ответить
0
Андрій Заліщук
Турнір має взяти Мушка, а Рибакіна, якщо пройде Кенін втоптати цю вискочку андреєву (таке страшко) в болото
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Dubai_Tennis_Tournament
Вот так! Очень круто🎉🥳
👏👏👏Поздравляем юную восходящую звезду.🌟
❤️Мирра ещё не один раз закроет рты скептикам, и всем кто не верит в потенциал наших восточных соседок 😊
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
18.02.2025, 16:37 2
Футбол
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
19.02.2025, 09:13 9
Футбол
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
19.02.2025, 08:22 1
Футбол
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
19.02.2025, 08:48 1
Бокс
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
18.02.2025, 08:57 1
Бокс
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 4
Футбол
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
18.02.2025, 14:31 1
Бокс
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
18.02.2025, 14:12 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем