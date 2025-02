Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1/4 финала полька вышла на корт против «нейтралки» Мирры Андреевой (WTA 14) и потерпела поражение в двух сетах за 1 час и 38 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/4 финала

Мирра Андреева [12] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:3, 6:3

Это была вторая встреча соперниц. Ига впервые уступила Мирре.

Андреева стала первой четвертьфиналисткой тысячника в ОАЭ. Далее она сыграет либо против Софии Кенин, либо против Елены Рыбакиной.

Свентек в предыдущем раунде прошла украинскую теннисистку Даяну Ястремскую.

