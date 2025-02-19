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  4. Травма плеча. Ястремская поборолась со Свентек в первом сете, но проиграла
WTA
19 февраля 2025, 13:44 | Обновлено 19 февраля 2025, 13:53
2974
18

Травма плеча. Ястремская поборолась со Свентек в первом сете, но проиграла

Даяна в двух партиях уступила Иге в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае

19 февраля 2025, 13:44 | Обновлено 19 февраля 2025, 13:53
2974
18
Травма плеча. Ястремская поборолась со Свентек в первом сете, но проиграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1/8 финала украинка в двух сетах уступила второй ракетке мира Иге Свентек (Польша).

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Ига Свентек (Польша) [2] – 5:7, 0:6

В первом сете Даяна дважды уступала с брейком (2:4 и 3:5), сумела отыграть два сетбола в 10-м гейме на подаче, но в 12-м Ига сделала брейк и закрыла за собой партию.

Это была вторая встреча соперниц. Счет стал равным, 1:1.

После трех геймов второй партии Даяна взяла медицинский тайм-аут. Ее тревожило плечо. С этим повреждением Ястремская боролась половину предыдущего сезона.

Следующей соперницей Иги в Дубае будет победительница противостояния Пейтон Стернс – Мирра Андреева.

Даяна в ОАЭ успела переиграть Магду Линетт и Анастасия Потапову. Она была последней представительницей Украины, которая продолжала выступления на этих кортах.

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Даяна Ястремская – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Ига Свёнтек WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 18
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C.Пеклов
Відсоток 1-ої подачі в Даяни в 1 сеті-36! В Ігі -71!Ось звідти й результат,хоча доволі почесний.А про статистику 2 сету й писати не хочется ,були проблеми з шією,плечем...А ось 2 дропи від Даяни це добре.Попереду ще багато турнірів, хай щастить!
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+2
Nba37
Смысл было выходить на корт Даяне, если почти всё время украинки проигрывают Иге с таким счётом 
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0
mevast
Споріднює Даяну з іншими нашими дівчатами - це подача. Відмінність - агресивний стиль.
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0
Обсервер Влад
Бублик
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0
NM16071
Споріднює всіх наших тенісисток вміння постійно програвати
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-1
Disiny7
Ну ось вам, хто там порівнював Даяну з Остапенко? Хто справді може тиснути на Ігу, а хто тільки намагається. 
Звісно, програти Ізі не зазорно, але ж зачепись хоч за один гейм, так ні - бублик.
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-1
Nba37
Костюк никакого прогресса, А Свитолина как не умела подавать, так и не умеет и проигрывает даже Таусон
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-2
Nba37
Я не говорю о 1000 , потому что шансов там нет, как и на больших шлемах 
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-2
Nba37
Залищук к тебе вопос, когда украинские теннисистки выиграют 250 категорию, А то постоянно обсираются
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-2
Nba37
Как всегда травма, Ига дно, больше ни одного  шлема не выиграет 
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-2
onco-clown
Сейчас Андреева и Стернс, как я понимаю, играют между собой и для каждой из них это 2-я игра за день - что за жесть? Конечно травмы будут вылазить от такого.
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-2
introvert
Хоч ти по п`ятдесят віннерсів за матч набивай, без подачі не перемогти.
Доброчинність - наше все в спорті. Коли вже наші тенісистки перестануть грати без надання фори суперницям? А в польки без цієї фори сьогодні реально були б проблеми.
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-2
Nba37
Видят Игу и усираются до матча украинки 
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-3
pawa
Якщо є травма, то її потрібно лікувати, а не грати півроку! Пишете якусь повну бредятину!
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-3
Олег Мандрівник
Ну и  зачем было себя добивать, если понимала что с плечом проблема?
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-3
LOVE_SLAVYAN_SISTERS
Завжди любимо Даяну❗❤️🇺🇦
🌊Одеситку вітчизняну❗
.
Дякуємо за бажання і боротьбу у першому сеті! 5-5 нарівні було в один момент, і це з могутньою Ігою🇵🇱! Бажаємо одужання плечику Даяночки! Якби не травма, 100% зіграла б гідніше і другий.
А сьогоднішній бублик🥯 нехай буде Даянці до чаю! ☕ 😊
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-5
1812
Вот так вот баранкой в матче допингисток и завершилось избавление Дубаи 2025 от ненужного балласта
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-9
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