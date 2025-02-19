Травма плеча. Ястремская поборолась со Свентек в первом сете, но проиграла
Даяна в двух партиях уступила Иге в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В 1/8 финала украинка в двух сетах уступила второй ракетке мира Иге Свентек (Польша).
WTA 1000 Дубай. Хард. 1/8 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Ига Свентек (Польша) [2] – 5:7, 0:6
В первом сете Даяна дважды уступала с брейком (2:4 и 3:5), сумела отыграть два сетбола в 10-м гейме на подаче, но в 12-м Ига сделала брейк и закрыла за собой партию.
Это была вторая встреча соперниц. Счет стал равным, 1:1.
После трех геймов второй партии Даяна взяла медицинский тайм-аут. Ее тревожило плечо. С этим повреждением Ястремская боролась половину предыдущего сезона.
Следующей соперницей Иги в Дубае будет победительница противостояния Пейтон Стернс – Мирра Андреева.
Даяна в ОАЭ успела переиграть Магду Линетт и Анастасия Потапову. Она была последней представительницей Украины, которая продолжала выступления на этих кортах.
Medical time out for Dayana Yastremska.— edgeAI (@edgeAIapp) February 19, 2025
Looks like an issue with Yastremska’s right arm/elbow area.
Yastremska to serve next at 0-3 down in set 2 vs Iga Swiatek. pic.twitter.com/ebzlpVL0KQ
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Звісно, програти Ізі не зазорно, але ж зачепись хоч за один гейм, так ні - бублик.
Доброчинність - наше все в спорті. Коли вже наші тенісистки перестануть грати без надання фори суперницям? А в польки без цієї фори сьогодні реально були б проблеми.
🌊Одеситку вітчизняну❗
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Дякуємо за бажання і боротьбу у першому сеті! 5-5 нарівні було в один момент, і це з могутньою Ігою🇵🇱! Бажаємо одужання плечику Даяночки! Якби не травма, 100% зіграла б гідніше і другий.
А сьогоднішній бублик🥯 нехай буде Даянці до чаю! ☕ 😊