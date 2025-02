Травма плеча. Ястремская поборолась со Свентек в первом сете, но проиграла

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1/8 финала украинка в двух сетах уступила второй ракетке мира Иге Свентек (Польша).

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Ига Свентек (Польша) [2] – 5:7, 0:6

В первом сете Даяна дважды уступала с брейком (2:4 и 3:5), сумела отыграть два сетбола в 10-м гейме на подаче, но в 12-м Ига сделала брейк и закрыла за собой партию.

Это была вторая встреча соперниц. Счет стал равным, 1:1.

После трех геймов второй партии Даяна взяла медицинский тайм-аут. Ее тревожило плечо. С этим повреждением Ястремская боролась половину предыдущего сезона.

Следующей соперницей Иги в Дубае будет победительница противостояния Пейтон Стернс – Мирра Андреева.

Даяна в ОАЭ успела переиграть Магду Линетт и Анастасия Потапову. Она была последней представительницей Украины, которая продолжала выступления на этих кортах.

Medical time out for Dayana Yastremska.



Looks like an issue with Yastremska’s right arm/elbow area.



Yastremska to serve next at 0-3 down in set 2 vs Iga Swiatek. pic.twitter.com/ebzlpVL0KQ