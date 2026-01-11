Украина. Премьер лига11 января 2026, 21:36 | Обновлено 11 января 2026, 21:39
Лидер Второй лиги Украины подпишет форварда, который покинул Ниву Тернополь
Дмитрий Галадей, вероятно, станет игроком команды Куликов-Белка
11 января 2026, 21:36 | Обновлено 11 января 2026, 21:39
Как уже ранее сообщал Sport.ua, лидер Второй лиги Украины Куликов-Белка планирует усиление в зимнее трансферное окно.
По информации Sport.ua, в ближайшее время Куликов-Белка, вероятно, подпишет 26-летнего форварда Дмитрия Галадея.
Галадей является свободным агентом с января 2026 года. Его последним клубом была Нива Тернополь.
В сезоне 2025/26 Дмитрий провел 15 матчей в Первой лиге. На его счету два гола.
В шорт-листе Куликов-Белка также находится 30-летний хавбек Кудровки Валерий Рогозинский.
