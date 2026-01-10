Хавбек Кудровки попал в шорт-лист лидера Второй лиги Украины

Украинская команда Куликов-Белка в зимнее трансферное окно планирует усиление.

Как стало известно Sport.ua, в шорт-листе ФК Куликов-Белка находится 30-летний хавбек Кудровки Валерий Рогозинский.

Рогозинский присоединился к Кудровке зимой 2024 года. Соглашение между сторонами рассчитан до лета 2026. Контракт Рогозинского по версии Tramsfermark расценивается в 300 тысяч евро.

В сезоне 2025/26 Валерий отыграл 10 матчей за Кудровку в УПЛ, отметился одним голом и одним ассистом.

Куликов-Белка в таблице Второй лиги Украины занимает первое место с 42 очками.