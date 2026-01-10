Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 17:46
129
1

Хавбек Кудровки попал в шорт-лист лидера Второй лиги Украины

Валерий Рогозинский может перейти к команде Куликов-Белка

10 января 2026, 17:46 |
129
1 Comments
Хавбек Кудровки попал в шорт-лист лидера Второй лиги Украины
ФК Кудровка. Валерий Рогозинский

Украинская команда Куликов-Белка в зимнее трансферное окно планирует усиление.

Как стало известно Sport.ua, в шорт-листе ФК Куликов-Белка находится 30-летний хавбек Кудровки Валерий Рогозинский.

Рогозинский присоединился к Кудровке зимой 2024 года. Соглашение между сторонами рассчитан до лета 2026. Контракт Рогозинского по версии Tramsfermark расценивается в 300 тысяч евро.

В сезоне 2025/26 Валерий отыграл 10 матчей за Кудровку в УПЛ, отметился одним голом и одним ассистом.

Куликов-Белка в таблице Второй лиги Украины занимает первое место с 42 очками.

Валерий Рогозинский Куликов-Белка трансферы трансферы УПЛ Вторая лига Украины Кудровка инсайд new
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
Mark4854590
Така собі перспектива...
