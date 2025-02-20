Минус обидчица Костюк. На тысячнике в Дубае известна первая пара 1/2 финала

Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) прошла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дубае.

В четвертьфинале казахстанка прошла американку Софию Кенин (WTA 56) в двух сетах за 1 час и 27 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/4 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [6] – София Кенин (США) – 6:2, 7:6 (7:2)

Это была третья встреча соперниц. Елена выиграла все три очных противостояния.

В полуфинале тысячника Рыбакина сыграет против Мирры Андреевой, которая ранее переиграла Игу Свентек.

Елена в Дубае, помимо Кенин, также выиграла у Моюки Утидзимы и Паулы Бадосы. А Кенин успела одержать победы над Донной Векич, Мартой Костюк и Жасмин Паолини.

Рыбакина – единственная представительница топ-10 рейтинга WTA, которая продолжает выступления в ОАЭ. Днем ранее Дубай покинули сразу шесть теннисисток из первой десятки.