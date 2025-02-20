Минус обидчица Костюк. На тысячнике в Дубае известна первая пара 1/2 финала
Елена Рыбакина прошла Софию Кенин и далее сыграет против Мирры Андреевой
Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) прошла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дубае.
В четвертьфинале казахстанка прошла американку Софию Кенин (WTA 56) в двух сетах за 1 час и 27 минут.
WTA 1000 Дубай. Хард. 1/4 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) [6] – София Кенин (США) – 6:2, 7:6 (7:2)
Это была третья встреча соперниц. Елена выиграла все три очных противостояния.
В полуфинале тысячника Рыбакина сыграет против Мирры Андреевой, которая ранее переиграла Игу Свентек.
Елена в Дубае, помимо Кенин, также выиграла у Моюки Утидзимы и Паулы Бадосы. А Кенин успела одержать победы над Донной Векич, Мартой Костюк и Жасмин Паолини.
Рыбакина – единственная представительница топ-10 рейтинга WTA, которая продолжает выступления в ОАЭ. Днем ранее Дубай покинули сразу шесть теннисисток из первой десятки.
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Особливу вона має мою підтримку!
Хоч й грає під прапором Казахстану🇰🇿
Любить як сестричку її не перестану!❤️
Важко, мабуть, буде проти Мірри
Та завжди у Рибку я повний віри! 😊
Хоч різні мають прапори - 🇰🇿🇺🇸
Обидві родом вони із Росії❗
І хоч що тут говори -
Гарний матч із двох москвичок
Для нас рідних як сестричок❗❤️❤️ 😊