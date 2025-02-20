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  4. Минус обидчица Костюк. На тысячнике в Дубае известна первая пара 1/2 финала
WTA
20 февраля 2025, 18:45 | Обновлено 20 февраля 2025, 18:46
1289
5

Минус обидчица Костюк. На тысячнике в Дубае известна первая пара 1/2 финала

Елена Рыбакина прошла Софию Кенин и далее сыграет против Мирры Андреевой

20 февраля 2025, 18:45 | Обновлено 20 февраля 2025, 18:46
1289
5
Минус обидчица Костюк. На тысячнике в Дубае известна первая пара 1/2 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) прошла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дубае.

В четвертьфинале казахстанка прошла американку Софию Кенин (WTA 56) в двух сетах за 1 час и 27 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/4 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [6] – София Кенин (США) – 6:2, 7:6 (7:2)

Это была третья встреча соперниц. Елена выиграла все три очных противостояния.

В полуфинале тысячника Рыбакина сыграет против Мирры Андреевой, которая ранее переиграла Игу Свентек.

Елена в Дубае, помимо Кенин, также выиграла у Моюки Утидзимы и Паулы Бадосы. А Кенин успела одержать победы над Донной Векич, Мартой Костюк и Жасмин Паолини.

Рыбакина – единственная представительница топ-10 рейтинга WTA, которая продолжает выступления в ОАЭ. Днем ранее Дубай покинули сразу шесть теннисисток из первой десятки.

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Елена Рыбакина София Кенин WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Forever_Love_Rybakinu
З півфіналом радий привітати Рибку💖🐟😊
Особливу вона має мою підтримку!
Хоч й грає під прапором Казахстану🇰🇿
Любить як сестричку її не перестану!❤️
Важко, мабуть, буде проти Мірри
Та завжди у Рибку я повний віри! 😊
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-2
Dubai_Tennis_Tournament
Дербі Єлени проти Софії❗
Хоч різні мають прапори - 🇰🇿🇺🇸
Обидві родом вони із Росії❗
І хоч що тут говори -
Гарний матч із двох москвичок
Для нас рідних як сестричок❗❤️❤️ 😊
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Nba37
Почему так не сыграла Марта против Кенин
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-4
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