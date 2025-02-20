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  4. Шесть теннисисток из топ-10 проиграли в один день на большом турнире в ОАЭ
WTA
20 февраля 2025, 05:28 |
299
0

Шесть теннисисток из топ-10 проиграли в один день на большом турнире в ОАЭ

Интересный и сенсационный день на кортах Дубая

20 февраля 2025, 05:28 |
299
0
Шесть теннисисток из топ-10 проиграли в один день на большом турнире в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

19 февраля состоялись матчи 1/8 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, а также были завершены некоторые поединки 2-го раунда.

За один день тысячник в ОАЭ покинули шесть представительниц топ-10 мирового рейтинга WTA.

Арина Соболенко (WTA 1) уступила Кларе Таусон со счетом 3:6, 2:6.

Жасмин Паолини (WTA 4), которая в 2024 году завоевала трофей на этих кортах, проиграла Софии Кенин 4:6, 0:6

Джессика Пегула (WTA 5) не сумела справиться с Линдой Носковой – 3:6, 6:7 (8:10).

Чжэн Циньвень (WTA 8) проиграла третий матч подряд. На этот раз ее одолела Пейтон Стернс – 6:3, 4:6, 4:6.

Эмма Наварро (WTA 9) за 3 часа отдала поединок 34-летней Соране Кырсте – 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.

Паула Бадоса (WTA 10) упустила шесть матчболов на тай-брейке второго сета против Елены Рыбакиной и уступила 6:4, 6:7 (8:10), 6:7 (2:7).

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WTA Дубай Арина Соболенко Жасмин Паолини Джессика Пегула Чжэн Циньвень Эмма Наварро Паула Бадоса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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