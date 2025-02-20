Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае

19 февраля состоялись все матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае и были определены четвертьфинальные пары.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в двух сетах проиграла Иге Свентек. Следующей соперницей польки будет 12-я сеяная Мирра Андреева, которая выиграла два матча за один день: у Маркеты Вондрошовой и Пейтон Стернс.

Первая сеяная Арина Соболенко уступила обидчице Элины Свитолиной Кларе Таусон. Датчанка далее сыграет против Линды Носковой. Чешка прошла Джессику Пегулу.

Елена Рыбакина отыграла шесть матчболов у Паулы Бадосы и пробилась в четвертьфинале. За выход в следующую стадию она сразится с Софией Кенин, которая выбила прошлогоднюю чемпионку Жасмин Паолини.

В еще одном четвертьфинале сойдутся Каролина Мухова и Сорана Кырстя. Представительница Чехии одолела Маккартни Кесслер, а опытная румынка справилась с Эммой Наварро.

Четвертьфиналы в Дубае пройдут в четверг, 20 февраля.

WTA 1000 Дубай. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Клара Таусон – 3:6, 2:6

Линда Носкова – Джессика Пегула – 6:3, 7:6 (10:8)

Маккартни Кесслер – Каролина Мухова [14] – 3:6, 6:1, 6:7 (5:7)

Сорана Кырстя – Эмма Наварро [8] – 7:6 (7:6), 3:6, 7:5

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [6] – Паула Бадоса [9] – 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2)

София Кенин [9] – Жасмин Паолини [4] – 6:4, 6:0

Пейтон Стернс – Мирра Андреева [12] – 1:6, 1:6

Даяна Ястремская – Ига Свентек [2] – 5:7, 0:6

WTA 1000 Дубай. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Клара Таусон – Линда Носкова

Каролина Мухова [14] – Сорана Кырстя

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [6] – София Кенин [9]

Мирра Андреева [12] – Ига Свентек [2]