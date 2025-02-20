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  4. Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
WTA
20 февраля 2025, 03:59 |
175
0

Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае

Таусон – Носкова, Мухова – Кырстя, Рыбакина – Кенин, Андреева – Свентек

20 февраля 2025, 03:59 |
175
0
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Даяна Ястремская

19 февраля состоялись все матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае и были определены четвертьфинальные пары.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в двух сетах проиграла Иге Свентек. Следующей соперницей польки будет 12-я сеяная Мирра Андреева, которая выиграла два матча за один день: у Маркеты Вондрошовой и Пейтон Стернс.

Первая сеяная Арина Соболенко уступила обидчице Элины Свитолиной Кларе Таусон. Датчанка далее сыграет против Линды Носковой. Чешка прошла Джессику Пегулу.

Елена Рыбакина отыграла шесть матчболов у Паулы Бадосы и пробилась в четвертьфинале. За выход в следующую стадию она сразится с Софией Кенин, которая выбила прошлогоднюю чемпионку Жасмин Паолини.

В еще одном четвертьфинале сойдутся Каролина Мухова и Сорана Кырстя. Представительница Чехии одолела Маккартни Кесслер, а опытная румынка справилась с Эммой Наварро.

Четвертьфиналы в Дубае пройдут в четверг, 20 февраля.

WTA 1000 Дубай. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Клара Таусон – 3:6, 2:6
Линда Носкова – Джессика Пегула – 6:3, 7:6 (10:8)

Маккартни Кесслер – Каролина Мухова [14] – 3:6, 6:1, 6:7 (5:7)
Сорана Кырстя – Эмма Наварро [8] – 7:6 (7:6), 3:6, 7:5

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [6] – Паула Бадоса [9] – 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2)
София Кенин [9] – Жасмин Паолини [4] – 6:4, 6:0

Пейтон Стернс – Мирра Андреева [12] – 1:6, 1:6
Даяна Ястремская – Ига Свентек [2] – 5:7, 0:6

WTA 1000 Дубай. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Клара Таусон – Линда Носкова
Каролина Мухова [14] – Сорана Кырстя

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [6] – София Кенин [9]
Мирра Андреева [12] – Ига Свентек [2]

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WTA Дубай Арина Соболенко Клара Таусон Линда Носкова Джессика Пегула Маккартни Кесслер Каролина Мухова Сорана Кырстя Эмма Наварро Елена Рыбакина Паула Бадоса София Кенин Жасмин Паолини Пейтон Стернс Мирра Андреева Даяна Ястремская Ига Свёнтек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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