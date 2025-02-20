Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Таусон – Носкова, Мухова – Кырстя, Рыбакина – Кенин, Андреева – Свентек
19 февраля состоялись все матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае и были определены четвертьфинальные пары.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в двух сетах проиграла Иге Свентек. Следующей соперницей польки будет 12-я сеяная Мирра Андреева, которая выиграла два матча за один день: у Маркеты Вондрошовой и Пейтон Стернс.
Первая сеяная Арина Соболенко уступила обидчице Элины Свитолиной Кларе Таусон. Датчанка далее сыграет против Линды Носковой. Чешка прошла Джессику Пегулу.
Елена Рыбакина отыграла шесть матчболов у Паулы Бадосы и пробилась в четвертьфинале. За выход в следующую стадию она сразится с Софией Кенин, которая выбила прошлогоднюю чемпионку Жасмин Паолини.
В еще одном четвертьфинале сойдутся Каролина Мухова и Сорана Кырстя. Представительница Чехии одолела Маккартни Кесслер, а опытная румынка справилась с Эммой Наварро.
Четвертьфиналы в Дубае пройдут в четверг, 20 февраля.
WTA 1000 Дубай. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Клара Таусон – 3:6, 2:6
Линда Носкова – Джессика Пегула – 6:3, 7:6 (10:8)
Маккартни Кесслер – Каролина Мухова [14] – 3:6, 6:1, 6:7 (5:7)
Сорана Кырстя – Эмма Наварро [8] – 7:6 (7:6), 3:6, 7:5
Нижняя часть сетки
Елена Рыбакина [6] – Паула Бадоса [9] – 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2)
София Кенин [9] – Жасмин Паолини [4] – 6:4, 6:0
Пейтон Стернс – Мирра Андреева [12] – 1:6, 1:6
Даяна Ястремская – Ига Свентек [2] – 5:7, 0:6
WTA 1000 Дубай. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Клара Таусон – Линда Носкова
Каролина Мухова [14] – Сорана Кырстя
Нижняя часть сетки
Елена Рыбакина [6] – София Кенин [9]
Мирра Андреева [12] – Ига Свентек [2]
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