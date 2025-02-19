Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае

Первая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе, к счастью, вылетела из хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Из тысячника на стадии 1/8 финала ее выбила обидчица Элины Свитолиной Клара Таусон (Дания, WTA 38). Представительнице Дании понадобилмя 1 час и 24 минуты, чтобы завершить поединок со счетом 6:3, 6:2.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/8 финала

Арина Соболенко [1] – Клара Таусон (Дания) – 3:6, 2:6

Это была вторая встреча соперниц. Таусон взяла реванш у Соболенко за поражение в 3-м раунде Australian Open 2025.

Клара впервые в карьере сыграет на стадии 1/4 финала турнир WTA 1000 и далее поборется против Линды Носковой, которая в свою очередь закрыла пятую ракетку мира Джессику Пегулу.

Клара провела седьмой матч против представительницы топ-5 рейтинга WTA и впервые одержала победу.

Видеообзор матча Арина Соболенко – Клара Таусон