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  4. Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
WTA
19 февраля 2025, 19:09 |
1645
9

Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае

Клара Таусон в двух сетах обыграла Арину и вышла в четвертьфинал тысячника в ОАЭ

19 февраля 2025, 19:09 |
1645
9
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Таусон

Первая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе, к счастью, вылетела из хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Из тысячника на стадии 1/8 финала ее выбила обидчица Элины Свитолиной Клара Таусон (Дания, WTA 38). Представительнице Дании понадобилмя 1 час и 24 минуты, чтобы завершить поединок со счетом 6:3, 6:2.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/8 финала

Арина Соболенко [1] – Клара Таусон (Дания) – 3:6, 2:6

Это была вторая встреча соперниц. Таусон взяла реванш у Соболенко за поражение в 3-м раунде Australian Open 2025.

Клара впервые в карьере сыграет на стадии 1/4 финала турнир WTA 1000 и далее поборется против Линды Носковой, которая в свою очередь закрыла пятую ракетку мира Джессику Пегулу.

Клара провела седьмой матч против представительницы топ-5 рейтинга WTA и впервые одержала победу.

Видеообзор матча Арина Соболенко – Клара Таусон

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Арина Соболенко Клара Таусон WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Sashamar
Четверта річ на яку можна дивитися нескінченно: як б'ють омонівку.
Найпростіше, звісно, дорікнути: "Еліно, на цьому місці могла бути твоя реклама". Але краще йти давньогрецкім шляхом. Можливо, вчора боги три години вирішували в кого шансів знищити бульбозавриху більше і вирішили на користь Таусон. Браво, Клара!
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+5
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Alehandro
Думав, зубастик бульбозавра трошки погризе, а вона його з"їла) ну, на здоров"ячко)
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0
Nba37
Отлично, лучшая новость 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
LOVE_SLAVYAN_SISTERS
Наша підтримка для АРІНИ! ❤️💚
Найперша в рейтингу вона все одно❗
В тенісі нині немає їй РІвНИх 🥇🌍
Знов підряд усіх битиме як доміно❗😊
.
(А зараз просто не в формі через нещодавну хворобу. Вийшла на корт лише через контракт)
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-1
LOVE_SLAVYAN_SISTERS
⛈️⛈️⛈️
На світ слов'янський
Насунулись хмари
Гірко нам за поразку
Аріни від Клари...
💔😢😢😢
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-5
Nba37
А могла быть Свитотина, гнать надо этого старого тренера 
Ответить
-6
LOVE_SLAVYAN_SISTERS
Ех, датська Клара -
Справжня примара❗😱
Двох сестричок вибила ця ТАу-сОн❗
(Наших Еліну і Аріну)
Немов потрапили в жахливий сон❗
💔😢😰🥶
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-7
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