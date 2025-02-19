Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Клара Таусон в двух сетах обыграла Арину и вышла в четвертьфинал тысячника в ОАЭ
Первая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе, к счастью, вылетела из хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
Из тысячника на стадии 1/8 финала ее выбила обидчица Элины Свитолиной Клара Таусон (Дания, WTA 38). Представительнице Дании понадобилмя 1 час и 24 минуты, чтобы завершить поединок со счетом 6:3, 6:2.
WTA 1000 Дубай. Хард. 1/8 финала
Арина Соболенко [1] – Клара Таусон (Дания) – 3:6, 2:6
Это была вторая встреча соперниц. Таусон взяла реванш у Соболенко за поражение в 3-м раунде Australian Open 2025.
Клара впервые в карьере сыграет на стадии 1/4 финала турнир WTA 1000 и далее поборется против Линды Носковой, которая в свою очередь закрыла пятую ракетку мира Джессику Пегулу.
Клара провела седьмой матч против представительницы топ-5 рейтинга WTA и впервые одержала победу.
Видеообзор матча Арина Соболенко – Клара Таусон
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Найпростіше, звісно, дорікнути: "Еліно, на цьому місці могла бути твоя реклама". Але краще йти давньогрецкім шляхом. Можливо, вчора боги три години вирішували в кого шансів знищити бульбозавриху більше і вирішили на користь Таусон. Браво, Клара!
Найперша в рейтингу вона все одно❗
В тенісі нині немає їй РІвНИх 🥇🌍
Знов підряд усіх битиме як доміно❗😊
.
(А зараз просто не в формі через нещодавну хворобу. Вийшла на корт лише через контракт)
На світ слов'янський
Насунулись хмари
Гірко нам за поразку
Аріни від Клари...
💔😢😢😢
Справжня примара❗😱
Двох сестричок вибила ця ТАу-сОн❗
(Наших Еліну і Аріну)
Немов потрапили в жахливий сон❗
💔😢😰🥶