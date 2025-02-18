Камбек был близок. Свитолина в борьбе уступила Таусон на супертурнире в ОАЭ

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 24) не сумела выйти в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1/16 финала украинка в трех сетах уступила Кларе Таусон (Дания, WTA 38).

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 финала

Клара Таусон (Дания) – Элина Свитолина (Украина) – 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4)

Это была вторая встреча соперниц. Элина отдала второе очное противостояние.

Во второй партии Элина проигрывала 0:3, но взяла шесть геймов подряд и перевела игру в третий сет. В решающей партии Таусон сходу сделала брейк и побеждала 5:3, однако и тут Свитолина сумела отыграться. Все решилось на тай-брейке, на котором, к сожалению, сильнее оказалась представительница Дании.

Следующей соперницей Таусон будет первая ракетка мира Арина Соболенко.

Элина на старте тысячника справилась с Анной Калинской. В 2025 году на ее счету 10 матчей и 6 побед.

Украину в Дубае продолжит представлять только Даяна Ястремская. Ранее соревнования покинула первая ракетка Украины Марта Костюк, которая вылетела от Софии Кенин.