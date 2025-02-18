Камбек был близок. Свитолина в борьбе уступила Таусон на супертурнире в ОАЭ
Элина в трех сетах уступила Кларе на стадии 1/16 финала соревнований WTA 1000 в Дубае
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 24) не сумела выйти в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В 1/16 финала украинка в трех сетах уступила Кларе Таусон (Дания, WTA 38).
WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 финала
Клара Таусон (Дания) – Элина Свитолина (Украина) – 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4)
Это была вторая встреча соперниц. Элина отдала второе очное противостояние.
Во второй партии Элина проигрывала 0:3, но взяла шесть геймов подряд и перевела игру в третий сет. В решающей партии Таусон сходу сделала брейк и побеждала 5:3, однако и тут Свитолина сумела отыграться. Все решилось на тай-брейке, на котором, к сожалению, сильнее оказалась представительница Дании.
Следующей соперницей Таусон будет первая ракетка мира Арина Соболенко.
Элина на старте тысячника справилась с Анной Калинской. В 2025 году на ее счету 10 матчей и 6 побед.
Украину в Дубае продолжит представлять только Даяна Ястремская. Ранее соревнования покинула первая ракетка Украины Марта Костюк, которая вылетела от Софии Кенин.
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Хоча все це розмови для бідних. Клара додає і, на відміну від тої ж Марти, в ключові моменти зустрічі не боїться загострювати гру. Еліні бажаю більшого везіння з жеребкуванням на подальших турнірах.
Але боротьба й інтрига до останнього подиху!
Дякуємо Еліні❤️🇺🇦, успіху наступного разу!
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Несмотря на вылет двух украинок и многих восточных сестричек - нам есть за кого болеть дальше❗
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За могучую польскую Игу! 🇵🇱
В турнир она привносит интригу❗
Шанс на трофей есть и у Соболенки🔴🟢
Дрожат перед нею - у всех коленки❗
И за Ленусю - милую Рыбку💖🐟
Её обожаю я видеть улыбку❗ 😊
Ну і звісно - за Даяну
Одеську нашу вітчизняну❗🌊🇺🇦