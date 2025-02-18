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  4. Камбек был близок. Свитолина в борьбе уступила Таусон на супертурнире в ОАЭ
WTA
18 февраля 2025, 22:42 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:28
2420
14

Камбек был близок. Свитолина в борьбе уступила Таусон на супертурнире в ОАЭ

Элина в трех сетах уступила Кларе на стадии 1/16 финала соревнований WTA 1000 в Дубае

18 февраля 2025, 22:42 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:28
2420
14
Камбек был близок. Свитолина в борьбе уступила Таусон на супертурнире в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 24) не сумела выйти в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1/16 финала украинка в трех сетах уступила Кларе Таусон (Дания, WTA 38).

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 финала

Клара Таусон (Дания) – Элина Свитолина (Украина) – 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4)

Это была вторая встреча соперниц. Элина отдала второе очное противостояние.

Во второй партии Элина проигрывала 0:3, но взяла шесть геймов подряд и перевела игру в третий сет. В решающей партии Таусон сходу сделала брейк и побеждала 5:3, однако и тут Свитолина сумела отыграться. Все решилось на тай-брейке, на котором, к сожалению, сильнее оказалась представительница Дании.

Следующей соперницей Таусон будет первая ракетка мира Арина Соболенко.

Элина на старте тысячника справилась с Анной Калинской. В 2025 году на ее счету 10 матчей и 6 побед.

Украину в Дубае продолжит представлять только Даяна Ястремская. Ранее соревнования покинула первая ракетка Украины Марта Костюк, которая вылетела от Софии Кенин.

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Элина Свитолина – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Клара Таусон WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 14
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Vitaly Kozak
Клара ще може себе неабияк проявити цього року. Гра у неї дуже непогана, як на її вік.Віддамо їй належне.
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+3
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introvert
Біда у нас з тай-брейками. Нічого нового, але все одно прикро. Ще й араби якось паскудно поставились до дворазової чемпіонки свого турніру. Забрали матч Еліни з корту, який вже звільнився, і запхали не лише на другорядний, але й на такий, на якому провести гру сьогодні не було жодної гарантії.
Хоча все це розмови для бідних. Клара додає і, на відміну від тої ж Марти, в ключові моменти зустрічі не боїться загострювати гру. Еліні бажаю більшого везіння з жеребкуванням на подальших турнірах.
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+3
Neptun
День невикористаних тай-брейків!(можливостей)
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+2
mevast
Еліна грала добре. Просто удари суперниці були більш влучними та невідворотніми.
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+1
C.Пеклов
Гра рівна, спочатку не складалася у Еліни,а потім полетіло ,  вона боролася до  останнього, але суперниця була трохи влучніша.Дуже прикра поразка.Будьмо сподіватися,що в наступних турнірах нашим повезе більше.Хай щастить!
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+1
Vlad Holl
Цей корт виявився нещасливим для Марти і Еліни. А цій крисі і з останнім ударом повезло. Немає на неї Даяни.
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0
Андрій Заліщук
0-4 по тай-брейкам за сьогодні, це капец не наш день, але билася як могла, є багато часу до понеділка принаймні відновитися, як і Марті, Даяна сьогодні заслуговує окремі овації, винесла кацапку на "ізі"...далі буде
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0
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Mystic_Healer
не заходять тайбрейки сьогодні
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0
LOVE_SLAVYAN_SISTERS
Так, дуже прикрий результат.
Але боротьба й інтрига до останнього подиху!
Дякуємо Еліні❤️🇺🇦, успіху наступного разу!
.
Несмотря на вылет двух украинок и многих восточных сестричек - нам есть за кого болеть дальше❗
👇👇👇
За могучую польскую Игу! 🇵🇱
В турнир она привносит интригу❗
Шанс на трофей есть и у Соболенки🔴🟢
Дрожат перед нею - у всех коленки❗
И за Ленусю - милую Рыбку💖🐟
Её обожаю я видеть улыбку❗ 😊
Ну і звісно - за Даяну
Одеську нашу вітчизняну❗🌊🇺🇦
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-3
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Первый Среди Равных
клара у карла украла кораллы, карл у клары украл кларнет
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-9
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