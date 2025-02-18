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  4. Упустила два матчбола. Костюк в триллере уступила Кенин и вылетела из Дубая
WTA
18 февраля 2025, 19:46 | Обновлено 18 февраля 2025, 20:59
3354
23

Упустила два матчбола. Костюк в триллере уступила Кенин и вылетела из Дубая

Марта в трех сетах проиграла Софии в 1/16 финала соревнований WTA 1000 в ОАЭ

18 февраля 2025, 19:46 | Обновлено 18 февраля 2025, 20:59
3354
23
Упустила два матчбола. Костюк в триллере уступила Кенин и вылетела из Дубая
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1/16 финала украинка в трех сетах уступила чемпионке Australian Open 2020 Софии Кенин (США, WTA 56).

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) – София Кенин (США) – 7:5, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7)

Это была первая встреча соперниц. После первой партии матч был прерван из дождя и возобновился только через 5.5 часов.

Во второй партии Костюк заработала два матчбола на тай-брейке, но не сумела их реализовать.

Марта стала второй представительницей Украины после Ангелины Калининой, которая завершила выступления на тысячнике в ОАЭ. Ранее в 3-й раунд пробилась Даяна Ястремская, а 18 февраля свой поединок 2-го круга также проведет Элина Свитолина.

Костюк провела 11-й матч в 2025 году. На ее счету 6 побед и 5 поражений.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 23
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introvert
Марта і американки) Добре, що вони бувають не лише оркського походження, є Гофф, Коллінс, бо інакше - тільки обійняти і плакати.
Загалом все те ж саме, що й з Анісімовою - купа шансів і їх невтомне марнування. І пом`якшення гри в ключові моменти, коли класні тенісистки її, навпаки, посилюють.
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+6
Disiny7
Нічого нового ми, на жаль, не побачили
Купа шансів, та все як завжди - накидушки та чекання помилки від суперниці
Доречі, дуже схоже на теніс Єліни у часи виграшу підсумкового турніру, але тоді у фіналі Стівенс грала у схожій манері, тому все ж таки вдалося взяти найбільш рейтингову перемогу на турнірах wta.
А взагалі то у Марти і вчьора було страждання на корті. Мабуть клімат Еміратів нам не підходить
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+2
Neptun
Це звісно не та срамота, що вчора вчинила Геля, але і похвалитися майже нічим.
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+2
Muskrat2
Якщо зробити підпис під карткою спортмена, буде щось типу - всім програє, якщо легко не виграє.
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+1
valerafan1
На 8 Березня нашим дівчатам потрібно подарувати граблі, щоб і в подальшому наступали на ті самі граблі. 
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+1
Sashamar
Лотерея. Рівна гра рівних суперниць. І помилялись однаково. Не треба лаяти за невдалий розіграш чи щось подібне.
А може прокляття Дохи? Он Гофф летить Кесслер.
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+1
introvert
Ну й загалом, другий тисячник поспіль в Марти ідеальна сітка, шлях до фіналу як на блюдечку - і ось такий от результат((
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
mevast
Прикро. Все ж таки треба тебе пожаліти. Але, Марто, про твої подачі тільки лінивий не говорить. А віз і нині там.
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0
C.Пеклов
Не змогла на жаль,дуже прикра поразка за яку не соромно.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Первый Среди Равных
просто дурепа. Пройшла Гоуфф в Катарі лише тому що в американки якийсь спад.
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0
Nba37
10 двойных ошибок и 8 эйсов, во 2 сете был даже матч бол
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0
Prokop_Andriy
дуже прикро, тим паче суперниця була під силу Марти, кількість індивідуальних помилок вирішили результат гри
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-1
pawa
Поки не опанує першу подачу - мріяти про щось серйозне - дохлий номер! У Кенін аж на 15  (!!!) відсотків перша подача ліпша! Це - прірва, яку практично неможливо подолати! І що ота Занєвська робить у цьому плані - хз!
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-1
T-800
да там и Джокович проиграл, с королем покинула турнир одновременно. ОДНАКО!!!
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-2
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Vlad Holl
Не береш свої матчболи , то віддаєш їх супернику. Два тай брейка і обидва програла . Ну як так !? Дуже шкода .
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-2
LOVE_SLAVYAN_SISTERS
Захопливе дербі проти москвички!
А всі москвички то наші сестрички!
Який же матч у цілих три сети!
Насолодились ними як естети!
.
Хоч й представляє Соня Штати
Її вітаймо ми, як брати!
А Марту, звісно, жаль втрачати...
Та фарту надалі хочу їй побажати!
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-11
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