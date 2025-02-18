Упустила два матчбола. Костюк в триллере уступила Кенин и вылетела из Дубая

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1/16 финала украинка в трех сетах уступила чемпионке Australian Open 2020 Софии Кенин (США, WTA 56).

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) – София Кенин (США) – 7:5, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7)

Это была первая встреча соперниц. После первой партии матч был прерван из дождя и возобновился только через 5.5 часов.

Во второй партии Костюк заработала два матчбола на тай-брейке, но не сумела их реализовать.

Марта стала второй представительницей Украины после Ангелины Калининой, которая завершила выступления на тысячнике в ОАЭ. Ранее в 3-й раунд пробилась Даяна Ястремская, а 18 февраля свой поединок 2-го круга также проведет Элина Свитолина.

Костюк провела 11-й матч в 2025 году. На ее счету 6 побед и 5 поражений.