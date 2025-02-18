Упустила два матчбола. Костюк в триллере уступила Кенин и вылетела из Дубая
Марта в трех сетах проиграла Софии в 1/16 финала соревнований WTA 1000 в ОАЭ
Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В 1/16 финала украинка в трех сетах уступила чемпионке Australian Open 2020 Софии Кенин (США, WTA 56).
WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) – София Кенин (США) – 7:5, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7)
Это была первая встреча соперниц. После первой партии матч был прерван из дождя и возобновился только через 5.5 часов.
Во второй партии Костюк заработала два матчбола на тай-брейке, но не сумела их реализовать.
Марта стала второй представительницей Украины после Ангелины Калининой, которая завершила выступления на тысячнике в ОАЭ. Ранее в 3-й раунд пробилась Даяна Ястремская, а 18 февраля свой поединок 2-го круга также проведет Элина Свитолина.
Костюк провела 11-й матч в 2025 году. На ее счету 6 побед и 5 поражений.
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Загалом все те ж саме, що й з Анісімовою - купа шансів і їх невтомне марнування. І пом`якшення гри в ключові моменти, коли класні тенісистки її, навпаки, посилюють.
Купа шансів, та все як завжди - накидушки та чекання помилки від суперниці
Доречі, дуже схоже на теніс Єліни у часи виграшу підсумкового турніру, але тоді у фіналі Стівенс грала у схожій манері, тому все ж таки вдалося взяти найбільш рейтингову перемогу на турнірах wta.
А взагалі то у Марти і вчьора було страждання на корті. Мабуть клімат Еміратів нам не підходить
А може прокляття Дохи? Он Гофф летить Кесслер.
А всі москвички то наші сестрички!
Який же матч у цілих три сети!
Насолодились ними як естети!
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Хоч й представляє Соня Штати
Її вітаймо ми, як брати!
А Марту, звісно, жаль втрачати...
Та фарту надалі хочу їй побажати!