Прошлогодняя чемпионка в Дубае покинула турнир, доигрывая матч с травмой

Четвертая ракетка мира Жасмин Паолини из Италии покинула хардовый турнир WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), на котором в 2024 году взяла трофей.

Итальянка в 1/8 финала в двух сетах уступила Софии Кенин (США, WTA 56) за 1 час и 3 минуты.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/8 финала

София Кенин (США) – Жасмин Паолини (Италия) [4] – 6:4, 6:0

Это была третья встреча соперниц. Кенин выиграла все очные противостояния. Следующей соперницей американки, которая во 2-м раунде выбила Марту Костюк, будет либо Елена Рыбакина, либо Паула Бадоса.

На старте второй партии Паолини получила травму голеностопа. Жасмин не сумела защитить 880 очков и с понедельника опустится минимум на две позиции.

Jasmine Paolini injured herself in her match against Sofia Kenin in Dubai.



She was in tears, but continued to fight til the end.



Heartbreaking finish for the defending champion.



Hopefully we see her back on court very soon.



🇮🇹❤️‍🩹🙏



