Португалия – Дания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

23 марта на «Жозе Алваладе» пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги Наций, в котором сборная Португалии встретится со сборной Дании. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Португалия

Команда играет с 2022-го года под руководством Роберто Мартинеса. С ним получилось прекрасно пройти квалификацию, да и на Евро стартовали с пары побед, досрочно пройдя в плей-офф. Но потом были нулевые ничьи, и если со Словенией получилось пройти дальше за счет сэйвов Диогу Кошты в серии пенальти, но потом аналогичный фокус с Францией не получилось, там сильнее в послематчевой серии проявил себя Меньян. Неплохо выступили Роналду и компания и в Лиге Наций, выиграв четырежды при ничьих в Хорватии и Шотландии.

Фаворитом сборная рассматривалась и в этой паре. Конечно же, в отличие от ноябрьского окна, собрали всех сильнейших во главе с Криштиану. Тем не менее, сейчас нужно отыгрываться - в Копенгагене закончили 0:1.

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Дания

Сборная прекрасно, хотя и драматично, сыграла на Евро-2020. Потом был провал на чемпионате мира, где не вышли в плей-офф. Да и прошлым летом, в Германии, вряд ли выступление футболистов понравилось им самим. Ведь так и не получилось выиграть: в группе трижды сыграли вничью, не только с Англией, нот и с Сербией и Словенией. Но в первом же раунде плей-офф уступили 0-2 немцам. Осенью, уже без Юлманда на тренерском посту, взяли восемь очков - но и этого хватило, чтобы взять второе место после Испании. Любопытно, что основой успеха стали сентябрьские победы, дома со Швейцарией и Сербией. А Ример занял пост позже.

Брайан со своими подопечными, где хватало новичков (пришлось искать замену для травмированных лидеров, Хейбьерга, Кристенсена, Баха и Дольберга), 2025-й год начинал в родном Копенгагене. С португальцами подвел партнеров Эриксен, не реализовав пенальти. Но капитана в концовке реабилитировал Хейлунд, что забил единственный гол.

Статистика личных встреч

В 2012-2015, в трех предыдущих поединках с датчанами, португальцы только побеждали.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что и на этот раз будут сильнее хозяева. Согласимся и поставим на победу португальцев в основное время (коэффициент - 1,6).