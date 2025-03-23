Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия – Дания. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала
Лига наций УЕФА. Лига A
Португалия
23.03.2025 21:45 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Дания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
23 марта 2025, 00:33 | Обновлено 23 марта 2025, 00:35
33
0

Португалия – Дания. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала

Поединок начнется 23 марта в 21:45 по Киеву

23 марта 2025, 00:33 | Обновлено 23 марта 2025, 00:35
33
0
Португалия – Дания. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

23 марта свой ответный матч в четвертьфинале Лиги Наций проведут Португалия и Дания. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Португалия

Даже несмотря на поражение в первой встрече, португальцы третьи в списке претендентом на победу в этой Лиге Наций. Исходя из котировок, многие считают, что подопечные Роберто Мартинеса не только отыграются, а и пройдут в следующий круг.

Несмотря на то, что у португальцев фактически звездный состав, лучшим игроком встречи в Копенгагене был справедливо признан Диего Кошта, который не допустил, большей разницы в счете.

У португальцев индивидуально сильные футболисты, с этим не поспоришь, но впереди они ничего не создали, не было нужного взаимопонимания, команда проиграла первый матч, в первую очередь тактически.

Криштиану и компания провалили первую встречу, а надо отыграть всего один мяч, так что есть возможность все исправить. Португальцам нужна агрессия в атаке, а не бесполезный контроль мяча, как в первой игре.

Дания

После первой игры датчане точно достойны уважения, в их успех мало верили, но они ответили скептикам своей игрой и результатами. В первой игре команда выглядела блестяще, только один забитый мяч это результат не лучшей реализации моментов, которых было достаточно.

Датчане обещали играть на победу и сдержали свое слово, особенно опасно выглядели контратаки, после отбора или перехвата, футболисты гармонично и быстро бежали в атаку, создавая большинство у ворот соперника.

Напомню, что в первом тайме матча Эриксен не реализовал пенальти, вроде бил плотно, но вратарь блестяще отбил, угадав угол. Отдавать сознательно инициативу сопернику не стоит, ведь португальцы не так уж и хороши в обороне, как показала первая игра, можно будет наказать соперника за ошибки.

Личные встречи

Первую четвертьфинальную встречу выиграли датчане на своем поле со счетом 1:0, стоит отметить, что исход встречи был справедливым, хозяева играли лучше и одержали победу над соперником, которого считали сильнее.

Прогноз

Португальцы постараются взять реванш за недавнее поражение, но обыграть такого крепкого соперника не будет просто.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Португалии – 1,58, ничья – 4,14, победа Дании – 5,92. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Битва должна пройти при перевесе хозяев поля, но главное конвертировать свое преимущество в забитые мячи. Возможно, выглядит авантюрно, но поставлю здесь на обмен голами за 1,89.

Прогноз Sport.ua
Португалия
23 марта 2025 -
21:45
Дания
Обе забьют 1.89 Сделать ставку
По теме:
Грузия – Армения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала
Германия – Италия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала
сборная Португалии по футболу сборная Дании по футболу Лига наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
Футбол | 22 марта 2025, 08:26 2
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира

Илья Забарный продолжает интересовать «ПСЖ»

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я же не идиот. Реброву надо что-то думать»
Футбол | 22 марта 2025, 09:15 19
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я же не идиот. Реброву надо что-то думать»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я же не идиот. Реброву надо что-то думать»

Экс-игрок «Динамо» высказался об ответном матче с бельгийцами

Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Другие виды | 22.03.2025, 16:03
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Звезда и предатель. Одноклубник Забарного променял Нидерланды на Испанию
Футбол | 22.03.2025, 17:45
Звезда и предатель. Одноклубник Забарного променял Нидерланды на Испанию
Звезда и предатель. Одноклубник Забарного променял Нидерланды на Испанию
РОНАЛДУ – журналистам: «Смотрите на меня, а в не в компьютер»
Футбол | 22.03.2025, 22:05
РОНАЛДУ – журналистам: «Смотрите на меня, а в не в компьютер»
РОНАЛДУ – журналистам: «Смотрите на меня, а в не в компьютер»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 6
Футбол
Екатерина УСИК: «Я его бросила, это приносило страдания, вел себя ужасно»
Екатерина УСИК: «Я его бросила, это приносило страдания, вел себя ужасно»
21.03.2025, 00:45 2
Бокс
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
21.03.2025, 04:34 3
Футбол
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
21.03.2025, 08:04
Футбол
Замена Винисиусу в Реале. Суперзвезда дал зеленый свет на трансфер в Барсу
Замена Винисиусу в Реале. Суперзвезда дал зеленый свет на трансфер в Барсу
21.03.2025, 11:24 1
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
21.03.2025, 07:57 2
Футбол
Настоящий лидер! Назван Лев матча Украина – Бельгия в Лиге наций
Настоящий лидер! Назван Лев матча Украина – Бельгия в Лиге наций
21.03.2025, 00:01 40
Футбол
Стало известно, сколько миллионов потерял Дюбуа, снявшись с боя с Паркером
Стало известно, сколько миллионов потерял Дюбуа, снявшись с боя с Паркером
21.03.2025, 18:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем