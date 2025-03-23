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23 марта свой ответный матч в четвертьфинале Лиги Наций проведут Португалия и Дания. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Португалия

Даже несмотря на поражение в первой встрече, португальцы третьи в списке претендентом на победу в этой Лиге Наций. Исходя из котировок, многие считают, что подопечные Роберто Мартинеса не только отыграются, а и пройдут в следующий круг.

Несмотря на то, что у португальцев фактически звездный состав, лучшим игроком встречи в Копенгагене был справедливо признан Диего Кошта, который не допустил, большей разницы в счете.

У португальцев индивидуально сильные футболисты, с этим не поспоришь, но впереди они ничего не создали, не было нужного взаимопонимания, команда проиграла первый матч, в первую очередь тактически.

Криштиану и компания провалили первую встречу, а надо отыграть всего один мяч, так что есть возможность все исправить. Португальцам нужна агрессия в атаке, а не бесполезный контроль мяча, как в первой игре.

Дания

После первой игры датчане точно достойны уважения, в их успех мало верили, но они ответили скептикам своей игрой и результатами. В первой игре команда выглядела блестяще, только один забитый мяч это результат не лучшей реализации моментов, которых было достаточно.

Датчане обещали играть на победу и сдержали свое слово, особенно опасно выглядели контратаки, после отбора или перехвата, футболисты гармонично и быстро бежали в атаку, создавая большинство у ворот соперника.

Напомню, что в первом тайме матча Эриксен не реализовал пенальти, вроде бил плотно, но вратарь блестяще отбил, угадав угол. Отдавать сознательно инициативу сопернику не стоит, ведь португальцы не так уж и хороши в обороне, как показала первая игра, можно будет наказать соперника за ошибки.

Личные встречи

Первую четвертьфинальную встречу выиграли датчане на своем поле со счетом 1:0, стоит отметить, что исход встречи был справедливым, хозяева играли лучше и одержали победу над соперником, которого считали сильнее.

Прогноз

Португальцы постараются взять реванш за недавнее поражение, но обыграть такого крепкого соперника не будет просто.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Португалии – 1,58, ничья – 4,14, победа Дании – 5,92. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Битва должна пройти при перевесе хозяев поля, но главное конвертировать свое преимущество в забитые мячи. Возможно, выглядит авантюрно, но поставлю здесь на обмен голами за 1,89.